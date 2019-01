Il Corto “Casting Die-rector” di Gilles Rocca trionfa al Premio Massimo Troisi

aldiladelcinema

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Si è svolta a San Giorgio a Cremano la diciottesima edizione del, serata che ha visto il trionfo come migliormetraggio diDie-con la regia dianch’esso nel cast insieme a Miriam Galanti, Omar Sandrini, Claudia Razzi e Marco Guadagno. Ilmetraggio ha colpito non soltanto il pubblico che ha gremito la sala del cinema ma anche la giuria di esperti che ha trovato la pellicola non solo divertente e sarcastica ma anche uno spaccato della realtà contemporanea. Le musiche, composte da Andrea Camilletti, già premiate come miglior colonna sonora originale al 48 Hour Film Project, hanno sottolineato l’intensità dell’opera. Un parterre d’eccezione ha presenziato alla serata di gala: Lino Banfi, Nino Frassica, Enzo Decaro, la sceneggiatriceoscar Anna Pavignano, lo scrittore Maurizio de Giovanni (scrittore de “I bastardi di ...