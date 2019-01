Stupra e uccide con una pietra una bambina di 9 anni in un cimitero | arrestato

Stupra no la figlia - la madre uccide un aggressore : Aveva protetto la figlia , brutalmente stuprata da tre balordi, e, senza pensare alle conseguenze, li aveva attaccati stringendo in mano un lungo coltello da cucina. Così la donna, soprannominata ...

Uccide a coltellate l’uomo che l’ha Stuprata e minacciato sua figlia : condannata a 10 anni : Roxanne Eka Peters, 35 anni, nel dicembre 2015 Capalba, in Australia, accoltellò al cuore e al pene il 51enne Grant Cassar. A far scattare la donna non sarebbe stato tanto lo stupro, ma la minaccia di far male alla figlia se non avesse fatto sesso con lei.Continua a leggere