Salvini:"Cambiare si può, non molliamo"

"Siamo tornati a difendere i diritti, i confini, il diritto alla salute e allo studio. Se ci state vicini non ci ferma nessuno". Così il ministro dell'Interno e vicepremierincontrando i militanti della Lega a Bormio. "si può, continueremo a fare con umiltà e coraggio quello che stiamo facendo e secondo me - aggiungeriferendosi alle opposizioni - stanno impazzendo per questo". Poi ai presenti: "Vi prometto che, se voi ci siete, io non mollo e vado dritto fino in fondo". "Abbiamo davanti 5 anni".(Di martedì 1 gennaio 2019)