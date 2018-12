La Manovra è ufficialmente legge : arrivata la firma del presidente Mattarella : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato la legge di Bilancio 2019 dopo l'approvazione finale della Camera. Lo si è appreso da fonti del Quirinale.

Dall'Iva ridotta sui tartufi ai fondi per le bande musicali : la carica delle micro-norme nella Manovra : MILANO - Non solo pensioni, tagli fiscali , ecobonus e grandi provvedimenti. All'interno della Legge di Bilancio appena approvata , accanto alle misure principali oggetto di discussioni e trattative, ...

Manovra : in arrivo il pagamento del ticket d'ingresso a Venezia dai 2 - 5 ai 10 euro : Qualche giorno fa l'Ufficio Parlamentare di Bilancio, l'autorità indipendente che vigila sulla correttezza dei saldi di finanza pubblica, aveva evidenziato come la Manovra economica del Governo M5S-Lega, così come è stata strutturata dopo le trattative con la Commissione europea, potrebbe far aumentare la pressione fiscale a livello nazionale. Ora si viene a sapere che all'interno della Legge di Bilancio, approvata ieri alla Camera dei Deputati, ...

Conte : ok alla Manovra del cambiamento - Italia pronta a ripartire : Roma, 30 dic., askanews, - 'Il 2018 si chiude con la prima manovra economica del Governo del cambiamento. Una manovra frutto di scelte di politica economico-sociale ben precise orientate a redistribuire ricchezza e a puntare sugli investimenti. Il tutto rispettando appieno la volontà espressa dagli elettori'. E' questo il commento che ...

Manovra - la carica delle micronorme : dalla tassa sui cercatori di funghi ai birrifici : Una tassa forfait ai 'cercatori occasionalì di tartufi', e Iva ridotta sul raccolto. Tagli alle accise per i mini birrifici, fondi per celebrare Ovidio ma anche Nilde Iotti e Renzo De Felice: ...

Manovra di bilancio - la soddisfazione del molisano Federico : reddito di cittadinanza finanziato con 7 miliardi di euro : Al centro non abbiamo messo ilrigore dei conti o le politiche di austerity, è infatti una Manovra di tipo espansivo, di quelle che riattivano l'economia reale, che permettono di superare le ...

Giovanni Tria - il raptus del ministro dopo l'ok alla Manovra : "Ho vinto - adesso decido io" : Chi si aspettava di trovare il ministro dell'Economia Giovanni Tria sull'orlo di una crisi di nervi dopo settimane tesissime per la trattativa sulla manovra con Bruxelles dovrà ricredersi. Il ministro è apparso in queste ultime ore rilassato come non lo si vedeva da tempo, nonostante le voci sempre

