Keita vince la sfida ad “Uno” con la fidanzata | Simona Guatieri costretta a pagare pegno

Serie A - l'Inter vince a 1-0 a Empoli grazie a Keita. Ok la Roma - pari per la Lazio : Dopo l'anticipo delle 12:30 che ha visto la vittoria con il brivido della Juventus sulla Sampdoria, la 19esima giornata di Serie A è proseguita con altre sette partite alle ore 15 con l'Inter di ...

Empoli-Inter 0-1, Keita gol: Spalletti torna a vincere fuori casa dopo 2 mesi

Inter-Frosinone 3-0 - Serie A : doppietta di Keita e gol di Martinez - i nerazzurri tornano a vincere : L’Inter è tornata alla vittoria dopo lo stop contro l’Atalanta e ha sconfitto il Frosinone con un netto 3-0 nell’anticipo della 13^ giornata della Serie A 2018-2019. I nerazzurri si sono imposti a San Siro con estrema autorevolezza, hanno dominato in lungo e in largo contro i laziali e si sono così rilanciati in classifica: secondo posto provvisorio in attesa dell’impegno del Napoli a nove punti di distacco dalla Juventus ...

New York - l'etiope Desisa vince in un finale emozionante. Quarto successo per la keniana Keitany : La maratona di New York, la corsa più seguita al mondo, ha trasformato ancora una volta le sue strade in festa, dove lo spettacolo di musica e colori con i suoi 50000 podisti, si è intrecciato alla ...

Maratona New York - Desisa vince allo sprint. Tra le donne dominio Keitany : NEW York - Finale emozionante nella Maratona di New York. La vittoria in campo maschile è andata all'etiope Lelisa Desisa col il tempo di 2 ore 05' 59'. Alle sue spalle, dopo un testa a testa ...