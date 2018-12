John Lennon proibito in chiesa | Maneskin no Imagine non adatta a Ello | Torna

La storia di Happy Xmas (War is over) di John Lennon - ispirata da una canzone folk : Quando arriva Natale John Lennon canta in tutte le radio una delle canzoni più amate, ma la storia di Happy Xmas (War is over) nasce da un brano folk dei primi anni '60. Dobbiamo estendere, tuttavia, il messaggio di partenza: il coro di bambini presente nel tappeto sonoro ripete «War is over if you want it», «La guerra è finita se tu lo vuoi», e si tratta di uno slogan usato da John Lennon e Yoko Ono nelle loro campagne di sensibilizzazione alla ...

Miley Cyrus ha realizzato la cover di “Happy Xmas (War Is Over)” di John Lennon : <3 The post Miley Cyrus ha realizzato la cover di “Happy Xmas (War Is Over)” di John Lennon appeared first on News Mtv Italia.

Una sorprendente Miley Cyrus in Happy Xmas (War is Over) con Sean Ono Lennon - figlio di John e Yoko : audio e testo : Per chi è abituato ad ascoltare le sue hit pop, l'intensa interpretazione di Miley Cyrus in Happy Xmas (War is Over) con Sean Ono Lennon risulterà davvero sorprendente. La popstar ha nuovamente collaborato con Mark Ronson per incidere una nuova versione dell'iconica canzone natalizia originariamente composta e pubblicata da John Lennon e Yoko Ono nel 1971. Per questa cover la Cyrus e Ronson, che hanno appena pubblicato il loro duetto ...

Enrico Ruggeri : "Un Anticristo controlla il mondo. Una volta c'era John Lennon - ora gli One Direction : è un caso?" : Difendere la tradizione "per me non è un'offesa, Si costruisce un grande futuro solo partendo dal proprio passato [...] il mio destino non è scrivere per tutti". E anche l'Anticristo, il nuovo album dei Decibel non tradirà quest'idea. Enrico Ruggeri spiega a La Verità cosa ci sta dietro ad un titolo del genere: "per noi è [NdR: l'Anticristo] un protocollo comportamentale [...] siamo fermamente convinti che ci ...

38 anni senza John Lennon. Quel giorno segna la fine della fantasia : Immagina un mondo senza la proprietà, mi chiedo se ci riesci senza bisogno di avidità o fame. Una fratellanza tra gli uomini immagina tutta la gente che condivide il mondo. Puoi dire che sono un sognatore ma non sono il solo. Spero che ti unirai a noi anche tu un giorno. E il mondo vivrà in armonia. (John Lennon )L'8 dicembre 1980 muore Lennon e nasce una leggenda, e per un'intera generazione Quel giorno segna la fine della ...

L’8 dicembre 1980 moriva John Lennon - l’ex Beatles che immaginava un mondo migliore : Quando Alan Weiss, giornalista della ABC, aveva sentito quel nome stentava a crederci: «Hanno detto Jack Lemmon o John Lennon?». Al pronto soccorso del Roosevelt Hospital di New York, alle 22:48, ci era arrivato perché un taxi lo aveva travolto mentre passava per Central Park con la sua moto. Era l'8 dicembre 1980, e all'improvviso scoppiò il caos: una barella correva veloce verso il reparto rianimazione, con dei poliziotti intorno e un uomo ...

John Lennon - cartolina sentimentale all’ex Beatle morto l’8 dicembre 1980 : Caro John, domani muori. Sono 38 anni che va così. L’8 dicembre è il giorno in cui muori. Mark Chapman ti spara cinque colpi di pistola. Uno non va a segno, gli altri quattro sì. Riesci a renderti conto che stai morendo, perché lo dici, poco prima di cadere a terra. Ti dichiarano morto verso le undici e mezza di sera, minuto più, minuto meno. Dicevi di non aver paura di morire, che era come “scendere da una macchina per salire su ...

John Lennon Night - l’8 dicembre due film e un concerto nell’anniversario della sua scomparsa : L'8 dicembre il canale VH1 dedicherà l'intera programmazione serale alla John Lennon Night per ricordare la morte dell'ex beatles. L'8 dicembre 1980 John Lennon morì investito da 5 proiettili esplosi dalla pistola di Mark David Chapman, che lo attendeva all'ingresso del Dakota Building, residenza che l'ex beatles aveva a Manhattan, New York. I due si erano già incontrati nel pomeriggio, quando Chapman era accorso sotto l'abitazione di John ...