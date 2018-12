Ivana Mrazova commossa lascia la famiglia | viaggio agitato e nipotina in lacrime

Luca Onestini e Ivana Mrazova ancora insieme? Parla Giulia De Lellis : Giulia De Lellis svela un retroscena su Luca Onestini e Ivana Mrazova Continua il silenzio social per una delle coppie più amate del Grande Fratello Vip, ovvero quella formata da Luca Onestini e Ivana Mrazova. I due si sono conosciuti e innamorati nella Casa di Cinecittà e, una volta fuori, si sono lasciati andare all’amore e alla passione. Nelle ultime ore sui social un’indiscrezione ha messo in allarme i fan: Luca Onestini e Ivana ...

Luca Onestini e Ivana Mrazova - il gesto nobile della coppia nata al GfVip : Luca Onestini e Ivana Mrazova hanno appena festeggiato 11 mesi insieme e lo hanno fatto concedendosi un viaggio in Africa e rendendosi protagonisti di un gesto davvero nobile. La coppia di modelli e influencer è volata in Tanzania e più precisamente a Zanzibar dove ha dato un resoconto dettagliato dei safari, gli aperitivi in spiaggia, […]

Luca Onestini e Ivana Mrazova fanno volontariato in Africa : "Abbiamo donato riso e vestiti" : Poco meno di un anno fa il colpo di fulmine tra le pareti della casa più spiata d'Italia, quella del Grande Fratello Vip 2; poi la passione, raccontata quotidianamente sui social network. Nonostante le voci dei detrattori che li vedevano abili strateghi, stretti l'un l'altro per ottenere visibilità mediatica, Luca Onestini e Ivana Mrazova continuano a vivere intensamente il loro sogno d'amore.Prima delle ferie natalizie, i due modelli ed ...

Luca Onestini e Ivana Mrazova/ Matrimonio in vista : "Non c'è una data ma sarà prestissimo" : Luca Onestini e Ivana Mrazova presto sposi? L'ex concorrente del Grande Fratello Vip 2018 in un'intervista rilasciata a Spy ha rivelato: "Ivana è l'amore della mia vita"(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 11:00:00 GMT)

