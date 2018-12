Il meglio dell' audio del 2018 Secondo noi

Costantino della Gherardesca : "Simona Ventura a The Voice? Non è un programma mio - le auguro il meglio" : Costantino della Gherardesca è pronto ad accogliere i telespettatori anche nel 2019 alle soglie di Rai 2, rete che ormai lo ospita da anni e in cui il conduttore romano sperimenta format e generi diversissimi tra loro: dai reality Pechino Express e Boss In Incognito, al talent con The Voice, senza dimenticare l'esperienza della divulgazione scientifica insieme ad Eva Riccobono con Eva.Il figlio artistico di Piero Chiambretti si riscopre ...

Parlare in pubblico - presto comunicheremo meglio grazie a un’app italiana (che ha bisogno delle nostre voci) : Se avete mai parlato in pubblico sapete che interessare e coinvolgere chi ascolta non è facile e non è sufficiente avere argomenti interessanti e saperli spiegare con chiarezza. Le componenti “paraverbali” di un discorso, ovvero ritmo, tono, pause ed enfasi della voce -nonché la condizione emotiva dell’oratore – incidono moltissimo sulla capacità di essere comunicativi. Per questo in Italia è stata avviata una ricerca ...

"Io dico che se passa la riforma delle autonomie - cade l'Italia. E quindi credo che sia meglio che cada il governo" : Il Corriere della Sera intervista la senatrice "dissidente" dei pentastellati Paola Nugnes la quale afferma comunque di non essere arrivata al punto di non ritorno con il Movimento in quanto "a gennaio è stato detto che le cose cambieranno. Vediamo. Anche se non mi sembra che si stia andando nella giusta direzione". La Nugnes ad esempio non ha mai digerito il decreto sicurezza: "Con quello si è aperto il mar Rosso tra me e la Lega. ...

Giappone - produzione giù a novembre ma fa meglio delle attese : Torna a cadere la produzione nelle fabbriche Giapponesi . Secondo la stima preliminare del Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria Giapponese , METI, , l'indice destagionalizzato della ...

Dieta sana - ecco cinque mosse per stare meglio / Dal sale all'alcool - tutti i consigli dell'Oms : Le feste ci hanno portato a mangiare un po' di più, per questo è molto importante tornare a una Dieta sana. L'Oms ha dato 5 suggerimenti per stare meglio

Pirlo sul mercato dell'Inter : 'meglio restare così che acquistare tanto per farlo' : Nelle prossime sessioni di calciomercato una delle protagoniste sarà sicuramente l'Inter. Sia il direttore sportivo, Piero Ausilio, sia il neo amministratore delegato, Giuseppe Marotta, hanno dichiarato come si stia studiando il modo per rinforzare la rosa nerazzurra, soprattutto in vista della prossima stagione. L'ex dirigente della Juventus, alla vigilia del match contro il Chievo Verona, ha sottolineato come verranno acquistati solamente ...

Atp - i buoni propositi di Nadal : 'Mi sento meglio dell'anno scorso' : Ecco perchè per me è una buona notizia che qualcuno al di fuori del mondo del tennis si sia interessato al nostro sport e abbia proposto una novità. I cambiamenti non sono mai facili da accettare, ...

Szczesny : 'Mandzukic un ragazzo normale. Dybala? meglio dell'anno scorso' : TORINO - 'Vincere non è mai semplice, la Roma ha giocatori di buona qualità che ci hanno creato delle difficoltà, ad un certo punto ci siamo abbassati ma siamo rimasti compatti e ordinati e alla fine ...

F1 - Sebastian Vettel scrive una lettera ai tecnici della Ferrari : “Comunichiamo meglio tra noi e rimbocchiamoci le maniche” : Sebastian Vettel ha voluto manifestare la propria vicinanza ai tecnici della Scuderia Ferrari. Il tedesco, dopo un Mondiale 2018 nel quale le delusioni non sono mancate, ha scritto una lettera ai componenti del team sottolineando le qualità della squadra e volendo infondere coraggio rispetto a quel che sarà l’anno prossimo, per provare a battere la Mercedes e riportare finalmente l’iride sotto l’insegna del Cavallino ...

Meghan Markle è regina di stile per Vogue : c'è lei nella top 10 delle meglio vestite : Meghan Markle è regina di stile: a decretarlo è la rivista Vogue. La duchessa di Sussex, infatti, è stata inserita tra le dieci star meglio vestite del 2018. Insieme a lei nella top ten ci sono le "colleghe" attrici Emma Stone, Saoirse Ronan, Zoe Kravitz, Zendaya e Tracee Ellis Ross.Troviamo anche cantanti del calibro di Lady Gaga e Rihanna, ma anche la top model curvy Paloma Elsesser e l'ex modella britannica di origini ...

Moto GP - Franco Morbidelli : “Con la Yamaha mi trovo meglio. E’ più agevole della Honda” : Franco Morbidelli ha sorpreso in positivo nei Test di Valencia. Il pilota italiano è passato dalla Honda alla Yamaha e si è trovato subito benissimo sul circuito spagnolo, dove è risultato uno dei migliori. Morbidelli è stato intervistato da Motorsportweek e ha parlato della nuova Moto (quella del team satellite SIC della Yamaha), soffermandosi soprattuto sulla maggior facilità a guidare la Yamaha rispetto alla Honda: “La Yamaha ti ...