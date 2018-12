crisi nera fra la Satta e Boateng E lui sui social canta | Niente amore

Juventus - Allegri torna sui fatti di San Siro e sulla “crisi bianconera” : Juventus, Massimiliano Allegri ha parlato oggi in conferenza stampa della tanto discussa ipotesi di fermare il campionato dopo la morte di Daniele Belardinelli “Fermare le partite è solo un impatto momentaneo, bisogna essere preventivi: negli stadi c’è la tecnologia per prendere chi fa casino“. E’ il pensiero del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, riguardo all’opportunità di fermare le partite in ...

Milan è crisi nera! La Fiorentina passa a San Siro : Higuin passeggia e Gattuso traballa : Fiorentina vittoriosa a San Siro con gol di Chiesa, il Milan continua a vivere un periodo non certo felice, Gattuso è a serio rischio La Fiorentina ha espugnato San Siro grazie ad una rete di Federico Chiesa, andando ad acuire i problemi del Milan ed accorciando in maniera interessante sulla zona Champions League. Dopo la gara odierna infatti, la Viola si trova a sole 3 lunghezze dal 4° posto perso dai rossoneri in favore della Lazio. San ...

Risultati Serie A 15ª Giornata – Zapata trascina l’Atalanta - crisi nera Bologna : pari fra Parma e Chievo : La tripletta di Duvan Zapata trascina l’Atalanta nel successo contro l’Udinese, Bologna ko a Empoli, pari tra Parma e Chievo : i Risultati della 15ª Giornata di Serie A Dopo il successo del Napoli e i pareggi di Roma e Lazio avvenuti negli anticipi del sabato, la 15ª Giornata di Serie A continua con le sfide domenicali. Apre le danze il pirotecnico 3-3 fra Sassuolo e Fiorentina nel lunch match, per poi lasciare spazio ad un tris di ...

crisi nera con il Samsung Galaxy S9 : vendite mediocri e balzo super coi vari Huawei P20 : Sono dati per certi versi sorprendenti e per nulla incoraggianti quelli trapelati oggi 5 dicembre per quanto riguarda l'andamento delle vendite per il Samsung Galaxy S9, ma più in generale per il produttore coreano, soprattutto se raffrontate con quelle di Huawei. Grazie ai vari Huawei P20, ma anche agli altri membri di questa famiglia come P20 Pro e P20 Lite, infatti, l'azienda asiatica ha visto diminuire tantissimo la distanza rispetto al suo ...

NBA - San Antonio Spurs in crisi nera : disastro contro i Jazz - Popovich “da record” : NBA, situazione anomala per i San Antonio Spurs che dopo anni di successi non riescono a reinventarsi a seguito dell’addio di Ginobili, Leonard e Parker Ancora una sconfitta, la 13 in stagione, per i San Antonio Spurs battuti 139-105 dagli Utah Jazz ed ora penultimi in Western Conference. A condannare la franchigia texana nella trasferta di Salt Lake City i canestri di Donovan Mitchell, 20, e Rudy Gobert che chiude in doppia doppia ...

Pd - il punto più basso della sua storia : crisi nera - ha più candidati che iscritti : E qui si fa la storia della politica. Una storia che ovviamente nessuno del Pd ha voglia di raccontare. Ieri, infatti, il problema si è nuovamente posto. Nel Lazio si teneva il secondo turno delle ...

Liga - crisi nera Real Madrid : 3-0 Eibar! : LA CRONACA - L' Eibar parte fortissimo e dopo tre minuti Garcia Kike è fermato soltanto dal palo. Il Real Madrid ha sin da subito la percezione che non sarà una giornata felice. Il sentore s'...

Genoa in crisi nera : i tifosi contestano - Juric traballa e Preziosi “cova” nuovi cambiamenti : Il Genoa versa in una situazione molto complessa dopo la sconfitta interna contro il Napoli ieri sera in quel di Marassi Il Genoa non sa più vincere. Due punti nelle 5 gare post-esonero di Ballardini, anche se va detto che alcune di queste sono state partite molto complicate contro squadre di alto livello. Ieri contro il Napoli l’ultima debacle Genoana di Juric, che ha portato i tifosi a contestare pesantemente l’operato del ...

Europa League - Lazio ai sedicesimi con due giornate d’anticipo : ko un Marsiglia in crisi nera : Europa League, Lazio matematicamente ai sedicesimi di finale dopo la vittoria odierna contro il Marsiglia che è stato eliminato dal torneo La Lazio vince per 2-1 contro il Marsiglia e vola ai sedicesimi di finale di Europa League con due giornate d’anticipo. Una buonissima prova da parte della squadra di mister Inzaghi, contro un Marsiglia che non riesce a risollevarsi in questa pessima stagione sotto la guida di Garcia, ex ...

Basket – Serie A : l’Avellino decreta la quinta sconfitta di Trento - è crisi nera per la squadra di Buscaglia : La squadra di Avellino vince l’anticipo della quinta giornata Serie A, ennesima sconfitta per Trento L’anticipo della quinta giornata di Serie A finisce con un’altra clamorosa sconfitta per Trento. La squadra di Buscaglia perde la quinta partita su cinque match disputati dall’inizio del campionato, decretando una crisi che fa traballare la panchina del suo allenatore. Bene, al contrario, Avellino, alla sua seconda ...

Serie B : crisi Livorno - la Salernitana vince 3-1. Lucarelli esonerato? [GALLERY] : 1/16 Cafaro/LaPresse ...

NBA - Houston Rockets in crisi nera : attento D’Antoni - ad Ovest i playoff non sono così scontati : Houston Rockets affatto brillanti in questo inizio di stagione NBA, l’avvio 1-5 era quantomeno inaspettato alla vigilia La partenza 1-5 degli Houston Rockets ha sorpreso davvero tutti in questo inizio di stagione NBA. Dopo la cavalcata superlativa nella stagione regolare della passata annata, in pochi avrebbero pronosticato queste difficoltà per i Rockets di D’Antoni. Certo, 6 partite non sono certo un test attendibile vista ...

Basket - 4a giornata Serie A 2018-2019 : Venezia e Avellino vincono in trasferta. Per Trento è crisi nera : Ben due anticipi nel sabato che apre la 4a giornata di Serie A di Basket. A Trento, nel remake della semifinale scudetto dello scorso anno, la Dolomiti Energia è incappata nella quarta sconfitta in quattro partite perdendo nettamente, 64-87, contro una Reyer Venezia sempre più in fiducia e a punteggio pieno in testa alla classifica. A Brescia la Germani subisce la rimonta di Avellino che espugna il PalaLeonessa in un finale tiratissimo con il ...