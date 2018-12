Per la prima volta nella storia la top 3 degli artisti più ascoltati su Spotify è formata

Alghero è pronta Per l'anteprima mondiale de La Fura dels Baus : Un ente senza scopo di lucro che offre la possibilità di seguire laboratori multidisciplinari sulle arti sceniche , stabilendo una relazione tra umanità, arte, scienza e tecnologia.

F1 - McLaren : Per celebrare la prima vittoria una vettura speciale : ROMA - La McLaren ha deciso di celebrare i 50 anni dal primo successo avvenuto nel Gran Premio del Belgio del 1968 con una serie speciale della 720S di soli tre esemplari. Realizzata dal reparto ...

F1 - McLaren : una vettura speciale Per i 50 anni dalla prima vittoria : ROMA - Una serie speciale della 720S di soli tre esemplari per celebrare la prima vittoria in Formula 1: così la McLaren ha deciso di celebrare i 50 anni dal primo successo avvenuto nel Gran Premio ...

Max Gazzé - a Roma l'anteprima del tour Per i vent'anni di 'La favola di Adamo ed Eva' : SCALETTA: "Etereo" "Vento d'estate" "Come si conviene" "Raduni ovali" "L'origine del mondo" "L'amore pensato" "Nel verde" "Comunque vada" "Due apparecchi cosmici per la trasformazione del cibo" "Casi ...

Gigi D’Alessio mostra Per la prima volta il volto di Andrea : il figlio di Anna Tatangelo : Andrea D’Alessio è il figlio di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. È nato il 31 marzo 2010, quando la cantante di Sora aveva appena 23 anni. Lady Tata, purtroppo, prima di restare incinta di Andrea, ha avuto un aborto spontaneo. In questi giorni il cantante napoletano ha mostrato per la prima volta il volto del bambino. Dopo un periodo di forte crisi, durante un anno, Gigi e Anna sono tornati definitivamente insieme e in questi giorni si trovano a ...

Pallavolo – Seria A2 - il Club Italia CRAI ospita Tuscania Per la prima del girone di ritorno : Serie A2 Credem Banca: per la prima giornata del girone di ritorno il Club Italia CRAI ospita Tuscania Domani alle ore 16.00 (diretta Lega Volley Channel) al Palazzetto dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle andrà in scena il derby laziale tra Club Italia CRAI e Tuscania Volley per l’ultima partita del 2018. Per la prima di ritorno, le due squadre arrivano a questo appuntamento con situazioni diverse, sia nel confronto diretto sia ...

Dieta lampo prima di Capodanno Per dimagrire 2 kg : La Dieta lampo prima di Capodanno promette di far dimagrire di circa 2 kg in tre giorni. E' facile da seguire. Ecco l'esempio di menù dei 3 giorni.

La Germania cerca soldati esPerti in Europa : i cittadini italiani sono in prima linea : La decisione è arrivata nel tentativo di riuscire a colmare quella mancanza di personale specializzato che ha colpito la Bundeswehr , oltre che altri settori del mondo del lavoro. I nuovi soldati ...

Tifoso morto prima di Inter-Napoli. Il pm chiede convalida arresto Per 3 ultras : 'È stato un combattimento' : Secondo i pm di Milano che hanno chiesto la convalida dell'arresto per 3 tifosi interisti arrestati per gli scontri pre Inter- Napoli tra ultras nerazzurri e partenopei è stato un 'combattimento'. Lo ...

Anticipazioni trono classico : U&D sbarca in prima serata Per le scelte : Giovedì 27 dicembre 2018 si è svolta una nuova registrazione del trono classico di Uomini e donne dove come sempre è successo un po' di tutto. Le Anticipazioni fornite dal sito 'Il Vicolo delle news' ci rivelano che Andrea Dal Corso è tornato nello studio di U&D per corteggiare Teresa, mentre la conduttrice Maria De Filippi ha annunciato un'importante novità in merito alle scelte dei tronisti che verranno trasmesse in prima serata su Canale ...

"Capodanno dei Bambini" - Verona. Per la prima volta - nella città scaligera - un evento ad hoc - "Per i nostri piccoli". : Dal piccolo schermo, al palcoscenico di piazza San Zeno, apriranno uno spiraglio, sul mondo delle loro storie fantastiche, i personaggi più amati di Rai Yo Yo: Lorenzo Branchetti, meglio conosciuto ...

La Prefettura di Piacenza si apre Per la prima volta al teatro il 30 dicembre - protagonista Laura Kibel : Inoltre i suoi spettacoli divertenti, poetici e a volte dissacranti. In particolare superano i confini delle lingue nazionali e sono apprezzati da spettatori di ogni età, paese e cultura. Al centro ...

Rigopiano - 'cancellata' la prima telefonata ai soccorsi - 7 indagati Per depistaggio : c'è anche l'ex Prefetto : Nuovo fascicolo di indagine sulla tragedia dell'Hotel Rigopiano: la Procura di Pescara ha notificato 7 avvisi di garanzia per il reato di frode in processo penale e depistaggio a carico del personale ...