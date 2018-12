Sblocco EMUI 9 su Huawei P10 VTR-L29 | per DualSIM dal 28 dicembre

optimaitalia

: Sblocco #EMUI9 su #HuaweiP10 VTR-L29: per DualSIM dal 28 dicembre - OptiMagazine : Sblocco #EMUI9 su #HuaweiP10 VTR-L29: per DualSIM dal 28 dicembre -

(Di venerdì 28 dicembre 2018)Oggi 28assistiamo allodi9 anche suP10 VTR-L29 (modelliglobali, che sappiamo però non essere disponibili ufficialmente in Italia, ma solo tramite importazione da altri Paesi). La notizia arriva da 'gsmarena.com', con tanto di screenshot, ed a seguito della divulgazione della beta perP10 Plus, di cui vi abbiamo parlato in questo articolo.L'OEM in tempi non sospetti aveva annunciato che tutti i telefoni equipaggiati con il processore Kirin 970 avrebbero ricevuto l'aggiornamento ad9 con Android Pie, non pronunciandosi sul resto della gamma (si pensi al P10 Lite, per esempio, alimentato dal chipset Kirin 658). Dalla Malesia arrivano buone notizie perP10 VTR-L29, come vi avevamo anticipato in apertura: si parla del rilascio della versione finale di9, attraverso il pacchetto VTR-L29 9.0.1.119(C636E2R1P8log), dal peso ...