OnePlus 5 e OnePlus 5T ricevono Android 9 Pie | ecco tutte le novità

Ecco l'animazione dell'impronta digitale di McLaren Edition per OnePlus 6T e la Mod per personalizzare l'icona : Dopo aver diffuso sfondi e alcune animazioni, la community di XDA Developer ha messo a disposizione degli utenti altri contenuti esclusivi di OnePlus 6T

OnePlus 6T riceve la recovery TWRP stabile : OnePlus 6T può beneficiare ora della recovery TWRP in versione stabile: disponibili link al download e guide all'installazione.

OxygenOS 9.0 stabile per OnePlus 5T e OnePlus 5 in rilascio con Android 9 Pie : Rilasciata la OxygenOS 9.0 per OnePlus 5T e OnePlus 5. L'aggiornamento comprende il nuovo sistema operativo Android 9 Pie.

Rilancio pesante per Xiaomi - Huawei P20 Lite - OnePlus 6 e 6T il 25 dicembre con offerte GearBest : Ci sono alcune promozioni davvero interessanti che possiamo prendere in esame oggi 25 dicembre, in occasione di Natale, in riferimento alle offerte GearBest per Huawei P20 Lite, OnePlus 6, OnePlus 6T ed una lunga serie di device Xiaomi. Proviamo dunque a fare il punto della situazione, dopo aver portato alla vostra attenzione alcune campagne della scorsa settimana, visto che la caccia al miglior prezzo disponibile online non si arresta mai per ...

Tanti aggiornamenti in roll out per vari Sony Xperia - Xiaomi Mi 8 SE e OnePlus 5 e 5T : aggiornamenti in dirittura d'arrivo arrivo per OnePlus 5 e 5T, Xiaomi Mi 8 SE e ben 12 Sony Xperia. Si va dalle patch di sicurezza di novembre e dicembre 2018 agli aggiornamenti delle Open Beta dei OnePlus fino ad arrivare a una nuova versione stabile della MIUI per il quasi best buy di Xiaomi.

TWRP disponibile per OnePlus 6T - Motorola Moto Z3 - Xiaomi Redmi 6 e altri device : Negli ultimi giorni il team di TWRP ha aggiunto il supporto a nove nuovi dispositivi, tra cui figurano anche OnePlus 6T e Motorola Moto Z3

OnePlus 6T si mostra con qualche "trucco" estetico in un video promo : Stando a quanto si può notare da un video promozionale, pare che OnePlus abbia proprio "tagliato" quelle che sono le reali cornici di OnePlus 6T

Grazie a Magisk potete trasformare il vostro OnePlus 6/6T nell'edizione McLaren e installare le gesture con il lettore d'impronte su OnePlus 5T : Grazie a due particolari moduli di Magisk è possibile installare le gesture con il lettore d'impronte su OnePlus 5T e suonerie, sfondi e animazioni d'avvio dell'edizione McLaren su OnePlus 6/6T.

Premiati alla grande a Natale con Huawei P20 Lite e OnePlus 6 a prezzo basso su GearBest : Coloro che hanno avuto pazienza nel procedere con l'acquisto di uno smartphone durante il periodo natalizio alla fine hanno avuto ragione, almeno per quanto riguarda le offerte GearBest che oggi 21 dicembre coinvolgono device come Huawei P20 Lite e OnePlus 6. Premesso che all'interno dello store troverete dapprima la pagina dove si potrà procedere con l'acquisto di diversi dispositivi dotati del sistema operativo Android a prezzo molto basso, in ...

Fotocamera OnePlus 6T vs OnePlus 6 : parla DxOMark : Ci mette ancora una volta lo zampino DxOMark, che questa volta si è preoccupata di recensire il comparto fotografico di OnePlus 6T, equiparandolo a quello di OnePlus 6. Il device si è aggiudicato la 12esima posizione, al di sotto del Google Pixel 2, con un punteggio di 98 punti complessivi. Rispetto al suo predecessore, l'attuale top di gamma avrebbe guadagnato in gamma dinamica e dettagli delle immagini (101 punti contro 100). I miglioramenti ...

OnePlus 6T - due novità in un sol colpo : esordio per la OxygenOS Open Beta - aggiornamento per la stabile : Ci siamo, il momento che aspettavano in tanti è arrivato: ad un mese e mezzo circa dalla presentazione, OnePlus 6T riceve la sua prima OxygenOS Open Beta

Quando arriverà la OnePlus TV? Sviluppo senza fretta in cerca della perfezione : La OnePlus TV sarà realtà ben presto o piuttosto c'è da aspettare e non poco per il televisore più che smart integrato nel nostro salotto di casa? Si torna a parlare del possibile lancio del dispositivo sulla base di nuovi rumor giunti proprio oggi 20 dicembre, dopo che la stessa azienda aveva reso noto il suo futuro progetto in questa direzione solo a settembre. Il 2019 sembrava essere il momento più adatto per il lancio della OnePlus TV ma ...

La prima smart TV di OnePlus potrebbe arrivare nel 2020 : Il team di sviluppo non ha intenzione di affrettare la produzione della prima TV di OnePlus, che potrebbe debuttare nel 2020.

La fotocamera di OnePlus 6T valutata con un punteggio di 98 da DxOMark - lo stesso di Google Pixel 2 : DxOMark recensisce la fotocamera di OnePlus 6T, al quale viene attribuito lo stesso punteggio di Google Pixel 2.