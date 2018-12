GR | strada dello Julier bloccata per camion fuori strada

Incidente bus in Svizzera : strada innevata - ancora ignote le cause dello schianto : ancora sconosciute le cause dell’Incidente stradale verificatosi nella notte su un’autostrada nei pressi di Zurigo: le indagini della polizia cantonale di Zurigo si stanno concentrando sulle condizioni del veicolo, del manto stradale e sul comportamento dell’autista. Il mezzo è partito da Genova ed era diretto in Germania. Al momento dell’Incidente la carreggiata era innevata e, secondo quanto riportato dai media locali, ...

E’ una donna italiana la vittima dello schianto del bus in Svizzera : colpa del ghiaccio sulla strada : La vittima dell'incidente avvenuto la scorsa notte su un pullman della compagnia Flixbus che si è schiantato alle porte di Zurigo è una donna italiana di 37 anni. Tra gli altri 41 feriti alcuni versano in gravi condizioni: due di questi sono italiani.Continua a leggere

Walter Nudo - il racconto dello spaventoso incidente stradale a Verissimo : Tra gli ospiti di Silvia Toffanin, nella puntata di Verissimo di sabato 15 dicembre 2018 ci sarà ovviamente anche Walter Nudo, il vincitore del GF Vip, oltre agli altri finalisti. Ovvero Andrea Mainardi, Silvia Provvedi, Francesco Monte, Benedetta Mazza, Stefano Sala e Giulia Salemi. L’ex modello è uscito trionfante dalla Casa di Cinecittà e alla Toffanin ha concesso un’intervista in cui si racconta a 360 gradi. Come si ricorderà, anni fa Walter ...

Ford Mondeo - Primi collaudi su strada per il nuovo modello : La Ford sta collaudando su strada il restyling della Mondeo, atteso sul mercato europeo nel 2019. I dettagli sono già piuttosto evidenti sia all'esterno sia all'interno e non è escluso che il debutto possa avvenire già nei prossimi mesi.Novità importanti nell'abitacolo. La carrozzeria della Mondeo è stata rivestita con delle pellicole nelle zone che saranno modificate: parliamo dei paraurti e dei gruppi ottici, che in ogni caso non ...

Affitti - via Montenapoleone quinta strada più cara al mondo : la classifica delle vie dello shopping : Con i suoi 13.500 euro al metro quadro segue a ruota Hong Kong, New York, Londra e Parigi. I dati del rapporto Cushman & Wakefield