“Era vergine quando fu stuprata” Desirée Mariottini | altro choc due mesi dopo

caffeinamagazine

: ¯Gli italiani sono numero uno in truccamento! Si, sono esperti!» Ma l' #olio che avete venduto voi era extravergine… - reportrai3 : ¯Gli italiani sono numero uno in truccamento! Si, sono esperti!» Ma l' #olio che avete venduto voi era extravergine… - annalisap1974 : RT @LaValigiaDiAnna: #DesiréeMariottini era vergine prima di essere violentata. È lo scioccante dettaglio emerso dall’autopsia del cadavere… - francescocipe : Uccisa da migranti e da intellettuali di sinistra Desirée non si è mai prostituita: era ancora vergine quando fu s… -

(Di venerdì 28 dicembre 2018) “– si legge nelle prime righe di quella che a tutti gli effetti è un’anteprima stampa – è deceduta a seguito di una crisi cardiocircolatoria. Inoltre, nel corso dell”esame autoptico, si è riscontrata una recentissima rottura imeneale”. Ed è proprio questo aggettivo, “recentissima”, che sembra destinato a far discutere. Le indagini sul caso sono ancora in corso. Il quadro deve ancora essere chiarito in ogni sua sfumatura, ma il retroscena di Giallo, nel caso venisse confermato, potrebbe rappresentare uno spartiacque. Almeno dal punto di vista della narrazione.Sarà la giustizia, poi a chiarire il tutto.sarebbe stata. Tanto che il suo imene potrebbe essersi rotto proprio in concomitanza con quella che sembrerebbe essere stata una terribile violenza di gruppo. Forse, si può a questo punto ...