Epic Store | per il fondatore di Epic Games più competizione si traduce in maggiori

Gli episodi rimanenti di The Walking Dead : The Final Season saranno un'esclusiva Epic Games Store : Da quando Epic Games ha annunciato l'intenzione di avere un proprio Store per PC, sempre più giochi sono stati annunciati come esclusivi di questa piattaforma. Da un lato, ha senso: Epic vuole promuovere la sua vetrina e il modo migliore per farlo è avere giochi esclusivi che costringono ad usare l'Epic Games Store. Possiamo fare l'esempio di Super Meat Boy Forever, che rimarrà un'esclusiva per un anno. Ora, come segnala Gamingbolt, Skybound ...

Subnautica : l'ispirato open world subacqueo è disponibile gratuitamente su Epic Games Store : Come segnala Rockpapershotgun, Subnautica - l'eccellente avventura survival acquatica sviluppata da Unknown worlds Entertainment - è disponibile gratuitamente su Epic Games Store.L'offerta per il gioco si affianca alle esclusive Hades e Ashen, che rendono ancora più interessante lo Store di Epic . Lanciato meno di un anno fa, dopo una lunga corsa attraverso l'accesso anticipato, in Subnautica la vostra nave si schianta su un pianeta ...

Subnautica GRATIS sull’Epic Store : In occasione dei Game Awards 2018, Epic Games ha ufficialmente lanciato il suo Epic Store, per contrastare Steam ha annunciato che gli utenti iscritti alla piattaforma possono usufruire di 2 giochi GRATIS al mese. Come scaricare Subnautica GRATIS sull’Epic Store A partire da oggi e fino al 27 Dicembre potrete scaricare Subnautica, aggiungendolo alla vostra libreria di Giochi per sempre. Non si tratta del solito weekend gratuito ma ...

Maneater : l'RPG in cui assumeremo il ruolo di uno squalo sarà lanciato in esclusiva su Epic Games Store : Il gioco di ruolo basato sugli squali, Maneater, ha debuttato durante il PC Gaming Show all'E3 2018. Mentre sapevamo che sarebbe arrivato su PC, sembra che il titolo sarà lanciato esclusivamente su Epic Games Store, stando a quanto riportato da Gamingbolt. La piattaforma digitale, recentemente annunciata, ha ottenuto una discreta serie di esclusive come Hades di Supergiant Games e Super Meat Boy Forever di Team Meat.Maneater arriverà nel negozio ...

Super Meat Boy Forever sarà un'esclusiva di Epic Games Store per un anno : Come annunciato al Kinda Funny Showcase, Super Meat Boy Forever sarà lanciato nell'aprile 2019. Mentre arriverà su Nintendo Switch, PS4 e Xbox One durante questa finestra, il gioco in arrivo sarà un'esclusiva di Epic Store, il che significa nessuna versione Steam per un anno intero.Come riporta PCGamer, sul canale Discord ufficiale del gioco, il creatore di Super Meat Boy, Tommy Refenes, ha rilasciato qualche commento in merito, sottolineando la ...

Epic Games Store : i giochi in esclusiva portano alla polemica : L'Epic Games Store è stato lanciato in occasione dei The Game Awards 2018, e come probabilmente avrete già sentito la vetrina online di Epic Games, tra le altre cose, vanterà anche una serie di titoli disponibili in esclusiva solamente lì.Lo Store di Epic infatti permette agli sviluppatori di avere ricavi pari all'88% del totale, mentre la concorrenza, leggasi Steam, lascia "soltanto" il 70%.La strategia punta dunque ad invogliare gli ...

Epic Games Store proporrà 2 giochi gratis ogni mese : L'Epic Games Store ha aperto i battenti e la sfida a Steam, a questo punto, è ufficialmente lanciata. Come possiamo vedere, riporta VG247, lo Store online di Epic Games ha già alcuni assi nella manica dalla sua parte, i quali potrebbero invogliare molti utenti a dargli quanto meno una possibilità.Lo Store, tanto per cominciare, ha supporto alle mod e un catalogo che, oltre ai diversi titoli tripla A, garantisce una fetta maggiore di guadagni ...

Epic Games Store : saranno offerti 2 giochi gratis ogni mese : L'Epic Games Store ha aperto i battenti e la sfida a Steam, a questo punto, è ufficialmente lanciata. Come possiamo vedere, riporta VG247, lo Store online di Epic Games ha già alcuni assi nella manica dalla sua parte, i quali potrebbero invogliare molti utenti a dargli quanto meno una possibilità.Lo Store, tanto per cominciare, ha supporto alle mod e un catalogo che, oltre ai diversi titoli tripla A, garantisce una fetta maggiore di guadagni ...

Ecco i giochi al momento disponibili sullo store di Epic Games : Epic store è finalmente disponibile ed è già online la lista dei primi titoli che sono disponibili sullo store digitale che punta ad essere il diretto concorrente di Steam che fino a qualche tempo fa aveva campo libero nel settore. Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, la lista comprende nuovi titoli di Supergiant (Bastion), Giant Squid (Abzû) e molti altri, che potete trovare qui sotto. In generale abbiamo un mix di vecchio e nuovo tra ...

The Game Awards 2018 : Hades è il nuovo gioco dei creatori di Bastion e Pyre ed è già disponibile sull'Epic Games Store : Tra i tanti annunci del The Game Awards 2018 non potevamo di certo ignorare quello che ci ha svelato la nuovissima fatica dei ragazzi di Supergiant Games, team conosciuto e apprezzato per gli ottimi Bastion, Transistor e Pyre. Signore e signori, ecco Hades.Il titolo in questione si presenta come un dungeon crawler con un'impostazione da hack 'n' slash e può contare su uno stile artistico, come da tradizione per lo studio, molto curato e ...

The Game Awards 2018 : Dauntless è in arrivo su Epic Games Store - PS4 - Xbox One - Switch e mobile nel 2019 : Come riporta VG247.com, Dauntless, una versione free-to-play della formula di Monster Hunter, si sta dirigendo su console e mobile nel 2019.Precedentemente in Early Access su PC, Dauntless vi chiede di fare squadra con i vostri amici e combattere enormi bestie in un mondo graficamente ispirato a FortniteInsieme al lancio su console, lo sviluppatore Phoenix Labs sta lanciando One Dauntless, un ecosistema interconnesso e cross-platform per il ...

Il creatore di Steam Spy rivela di aver lavorato per anni all'Epic Games Store : Come probabilmente saprete Epic Games ha annunciato di voler lanciare il suo Store personale, l'Epic Games Store. Ebbene, come riporta VG247, il creatore di Steam Spy, Sergey Galyonkin, ha recentemente svelato di aver lavorato per anni per Epic al suo Games Store appena annunciato.Galyonkin ha ricoperto il ruolo di director of publishing strategy per l'Epic Games Store. Vale la pena ricordare infatti come il creatore di Steam Spy sia un massimo ...

Epic Games Store avrà uno standard qualitativo e non supporterà i giochi console : Ormai saprete già che Epic Games sta lavorando al diretto rivale di Steam, fornendo migliori offerte agli sviluppatori con il suo nuovo Store digitale. Secondo Epic, gli sviluppatori riceveranno l'88% delle entrate dalla distribuzione di giochi.Tim Sweeny ha recentemente parlato della nuova piattaforma di distribuzione e ha sottolineato la necessità di una maggiore concorrenza nello spazio digitale per il bene degli sviluppatori. È una mossa ...