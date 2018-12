Banco BPM | Marshall Wace aumenta lo short selling

BORSA ITALIANA OGGI/ Saipem a +4% - Banco BPM a +3 - 4% - 28 dicembre 2018 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari si muove in rialzo. Sul listino principale nessun titolo in rosso. Bene Saipem e Banco Bpm

Banco BPM conferma il trend sulla riduzione dei rischi : Dopo le esperienze positive di Unicredit e Intesa Sanpaolo, anche Banco BPM ha deciso di sistemare i propri crediti deteriorati avviando una joint venture con un investitore/gestore specializzato nel settore NPL. Per la partnership l'istituto di credito ha selezionato Elliott International, L.P. e Credito Fondiario S.p.A. e l'operazione prevede il trasferimento di un portafoglio di crediti per un ammontare compreso tra 7 e 7,8 miliardi di valore ...

Borsa in denaro : su Prysmian e Banco BPM - vola Tim : Peggiora a dicembre la fiducia degli investitori sull'economia italiana, secondo quanto emerge dall'indagine mensile Zew sceso a quota -51,9, in calo di 2,9 punti rispetto alla lettura di novembre. ...

Banco BPM : con C.Fondiario-Elliot per npl : ANSA, - MILANO, 10 DIC - Il cda di Banco Bpm ha scelto Credito Fondiario ed Elliot come partner per la cessione di un pacchetto di sofferenze da 7,8 miliardi di euro. Sono rimasti fuori, quindi, gli ...