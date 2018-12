Salvini mangia un arancino | Il Pd mi attaccherà?

Salvini lascia Catania mangiando arancini : sinistra attaccherà? : Roma, 27 dic., askanews, - 'Non potevo lasciare la splendida Catania, dopo la riunione sul terremoto in Prefettura e un'ora di passeggiata in centro in mezzo alla gente, senza provare un arancino al ...

Matteo Salvini - Alessandro Sallusti : 'Perché devi mangiare Nutella anche a pranzo e cena' : Uno sfottò al cianuro, quello che Alessandro Sallusti rivolge a Matteo Salvini dalla prima pagina de Il Giornale . Parte dalla ormai celeberrima foto del leader leghista che addenta una fetta di pane ...

Matteo Salvini - Alessandro Sallusti : "Perché devi mangiare Nutella anche a pranzo e cena" : Uno sfottò al cianuro, quello che Alessandro Sallusti rivolge a Matteo Salvini dalla prima pagina de Il Giornale. Parte dalla ormai celeberrima foto del leader leghista che addenta una fetta di pane spalmata di Nutella per confessare di essere dibattuto tra il ringraziarlo per aver sottratto la Nute

Matteo Salvini mangia tortellini al ragù di salsiccia e scatena la rabbia degli emiliani : Salvini torna a far parlare di sé. Questa volta l'oggetto del contendere è una questione culinaria che accende gli animi dei buongustai e degli emiliani. Una polemica social, infatti, si è scatenata dopo che il vicepremier ha pubblicato su Facebook la foto con un bel piatto di tortellini, corredato dalla didascalia:Oggi a pranzo mi tratto bene: tortellini freschi emiliani e ragù con la salsiccia, con un boccale di ...

Salvini sbaglia : il tortellino al ragù di salsiccia non esiste (anche se lo mangia) : Tutto comincia all'ora di pranzo, con il consueto tweet di Matteo Salvini che comunica ai follower cosa mangerà. La foto che accompagna il post è una padellata piuttosto ricca di tortellini al sugo, accompagnato dalla frase "Oggi a pranzo mi tratto bene: tortellini freschi emiliani e ragù con la salsiccia, con un boccale di birra. Sperando che qualche giornalista o qualche professorone di sinistra non si ...

De Magistris : "Salvini si è mangiato Berlusconi" : Sembra quasi che ci sia un centro di formazione politica...''. FICO - Il primo cittadino parla anche di Roberto Fico e Luigi Di Maio. ''Con Fico ho affinità culturali e sensibilità comuni. Come ...

Spread a 335 punti. Salvini attacca i mercati : ?"Ci vogliono mangiare" : Gli analisti ormai ne sono convinti. I mercati stanno scommettendo contro il governo gialloverde. Sono, infatti, convinti che domani l'Unione europea aprirà la procedura di infrazione contro l'Italia per aver varato una manovra economica che farà lievitare il rapporto deficit/Pil al 2,4%. È per questo che oggi lo Spread tra Btp e Bund tedesco ha sabuto una nuova impennata sfondando la soglia dei 330 punti base. In mattinata è, infatti, arrivato ...

Fico : Salvini?Non dica rifiuti mangiateli : ANSA, - NAPOLI, 16 NOV - "Non mi piace che si arrivi qui e si dica al sindaco di Napoli di mangiarsi i rifiuti. Nessuno parla così al sindaco di Napoli che comunque è il sindaco della Capitale del Sud ...

Migranti - Asgi : “Per Salvini la mangiatoia è finita - ma i tagli danneggiano i cittadini” : L'Associazione studi giuridici per l'immigrazione attacca il taglio della 'diaria' per i Migranti, che verrà ridotta da 35 a 19 euro: "Questo è un grande regalo alla criminalità organizzata. Perché solo persone senza scrupoli o speculatori potranno accettare di gestire strutture in condizioni disumane, con gente che vivrà ammassata, con personale dequalificato". .Continua a leggere

Dl Sicurezza - Salvini esulta : "A dieta chi mangiava sull'accoglienza" : "Chi vedeva l'immigrazione come una mangiatoia, da oggi è a dieta". Matteo Salvini esulta per il primo sì al decreto Sicurezza arrivato oggi dal Senato e che ora passerà alla Camera (dove il sì è dato per scontato)."Molti finti volontari non parteciperanno più ai bandi e camorra, mafia e 'ndrangheta non mangeranno più sul business dell'accoglienza: resteranno sul campo i volontari veri, quelli animati da spirito di carità, mentre molte finte ...