Procura Figc | Per noi Inter-Napoli andava sospesa Il sindaco Sala

Procura tore Figc : "Rapporto dirigenti Juve-ultras mi ha sorpreso" : "La storia della Juventus mi ha sorpreso molto". Lo ha detto Giuseppe Pecoraro, Procuratore della Figc , in una intervista all'Adnkronos , dopo la puntata di Report sugli ultras della Juve. "Non tanto ...

Pecoraro - Procura tore FIGC : “attenzione ai bilanci dei club! E sul caso Chievo…” : Giuseppe Pecoraro , procuratore della Federcalcio, ha affrontato l’annoso problema dei bilanci dei club dei nostri campionati “L’attenzione nei confronti dei bilanci delle società deve essere molto alta“. E’ il monito lanciato da Giuseppe Pecoraro , procuratore della Federcalcio in una intervista all’Adnkronos. “In questo momento e su questo ho anche il conforto del presidente Gravina di una maggiore ...

FIGC - l’allarme della Procura federale : “preoccupazione per giocatori che scommettono sul calcio” : Giuseppe Pecoraro, Procuratore della FIGC, ha lanciato un allarme davvero molto preoccupante: “E’ noto che alcuni calciatori scommettano” “Grande attenzione c’è sul mondo delle scommesse su cui ho chiesto al Coni di fare una convenzione con i Monopoli per conoscere i nominativi degli scommettitori. E’ ovvio che non ci saranno calciatori che scommettono ma possiamo arrivare a qualche situazione ...