Manovra | polemiche Tria-Pd | bagarre in Commissione bilancio della Camera 

Le polemiche sulla Manovra non sono affatto finite : Infuriano ancora le polemiche sulla manovra e nel frattempo Matteo Salvini e Luigi Di Maio tornano a confrontarsi sulle misure cardine per Movimento 5 stelle e Lega. Il primo spiega che il reddito di cittadinanza "dovrebbe modellarsi come quello della Regione Lombardia, un inserimento vero al lavoro vero. I risultati positivi raggiunti in Lombardia spero possano essere raggiunti in tutta Italia. Stiamo mettendo paletti per evitare i ...

Manovra - ok del Senato tra forti polemiche. Torna il saldo-stralcio : Roma, 23 dic., askanews, - Via libera del Senato nella notte, tra forti polemiche, alla fiducia sul maxiemendamento alla legge di bilancio che passa ora alla Camera in terza lettura. Tra le principali ...

Salvini : dopo settimane di polemiche Manovra è addirittura migliorata : Firenze – “dopo settimane di polemiche, tira e molla, la manovra e’ persino migliorata. Ascoltando imprenditori, artigiani, associazioni, abbiamo inserito alcuni provvedimenti di riduzione fiscale sull’Inail, sull’Imu sui capannoni, sulla pace fiscale, che all’inizio non c’erano. Da un certo punto di vista Bruxelles ci ha permesso anche di migliorarla”. Lo sottolinea il vicepremier e ministro ...

Manovra - Renzi : “Governo di cialtroni - figuraccia di Salvini e Di Maio. Pd? Basta - non voglio polemiche. Vinca il migliore” : “Di Maio e Salvini hanno fatto una figuraccia. Ma ora dico all’Europa di accettare il deficit al 2,04% e non aprire la procedura d’infrazione”. Così il senatore del Pd, Matteo Renzi, nel giorno della presentazione del suo documentario Firenze secondo me che andrà in onda sabato sul Nove in prima serata. “Pd? Basta, diamoci una tregua. Non voglio entrare nelle polemiche e non me ne occupo. Ci sono i candidati alla ...

Manovra - fiducia alla Camera. Di Maio : 'Tria resta'. Dall'Osso lascia M5s e va in FI - polemiche sulla penale che dovrebbe versare al ... : ... il ministro dell'economia appare isolato, ma si lavora per ricomporre lo strappo e per evitare le dimissioni del ministro durante la fase di approvazione della Manovra, con l'economia tornata al ...

Manovra - al via lavori Camera. Polemiche opposizione : testo finto : Roma, 5 dic., askanews, - Hanno preso il via in Aula alla Camera i lavori sulla Manovra. I gruppi delle opposizioni, in polemica con l'assenza del testo del provvedimento, hanno chiesto la sospensione ...

