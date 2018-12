L' Inter | ' No alla discriminazione Chi non lo accetta non è uno di noi'

Cori contro Koulibaly - l Inter 'Razzisti fuori dalla nostra storia'. Cristiano Ronaldo 'No alla discriminazione : L'Inter è presente in 29 paesi del mondo, dalla Cambogia alla Colombia, dove oltre diecimila bambini sono coinvolti nel progetto Inter Campus, che ha l'obiettivo di restituire loro il diritto al ...

Cori razzisti Inter-Napoli - il club prende le distanze dalla curva : “No a discriminazione” : Cori razzisti INTER NAPOLI, L’INTER prende POSIZIONE- Non si è fatta attendere la presa di posizione dell’Inter a seguito degli incresciosi fatti di ieri sera, prima e durante Inter-Napoli. Gli scontri fuori dallo stadio qualche minuto prima del fischio iniziale, i Cori discriminatori e razzisti nei confronti del Napoli e di Koulibaly, espulso poi da […] L'articolo Cori razzisti Inter-Napoli, il club prende le distanze dalla ...

Chi era Daniele Belardinelli - l’ultras morto dopo Inter-Napoli : dallo schiaffo a Sogliano alla passione per la scherma : Daniele Belardinelli, cuore diviso fra Inter e Varese, un passato da ultras, la passione per la scherma e l’amore per i suoi due bambini: ecco chi era il tifoso che ha trovato la morte dopo Inter-Napoli Nel day after di Inter-Napoli, decisa nel finale di partita da un gol di Lautaro Martinez, non c’è spazio per i classici commenti sulla partita. Il calcio giocato lascia spazio alla cronaca, visti gli episodi di violenza che ...

Cori razzisti Inter-Napoli - Boateng si schiera dalla parte di Koulibaly : il post del giocatore del Sassuolo : Boateng si schiera dalla parte di Koulibaly dopo quanto accaduto ieri sera durante la sfida tra Inter e Napoli: il post social del giocatore del Sassuolo Kevin Prince Boateng si schiera al fianco di Kalidou Koulibaly dopo i Cori razzisti rivolti al difensore del Napoli dai tifosi dell’Inter durante il match di ieri a San Siro. “Io sono, tu sei, siamo tutti Koulibaly“, scrive sui social Boateng, oggi giocatore del ...

Codacons : 'Inter - gara persa a tavolino e multa alla società' : ' Solo così sarà possibile reprimere definitivamente il razzismo nel mondo del calcio e riconsegnare ai tifosi - quelli veri - il divertimento e la passione che hanno smarrito da tempo, come ...

Cosa è successo alla fine di Inter-Napoli : Il difensore senegalese Kalidou Koulibaly è stato espulso dopo aver applaudito polemicamente l'arbitro, ma molti lo difendono perché aveva subito cori razzisti per tutta la partita

Mazzoleni condiziona Inter-Napoli - De Laurentiis aveva lanciato l’allarme : espulsione di Koulibaly assurda - due pesi e due misure sulla lite Keita-Insigne : Si è disputata la 18^ giornata del campionato di Serie A, un turno che si è concluso con il botto e con la partita tra Inter e Napoli. Successo nerazzurro con il punteggio di 1-0 grazie alla rete messa a segno da Lautaro Martinez ma la partita è stata nettamente condizionata dall’espulsione di Koulibaly. Il difensore fino al momento dell’episodio era stato praticamente perfetto, un muro al centro della difesa azzurra. Ma ha ...

Inter-Napoli - le rivelazioni di Ancelotti : “abbiamo chiesto tre volte alla Procura Federale di sospendere la partita” : L’allenatore del Napoli ha rivelato come la società azzurra abbia chiesto alla Procura Federale di sospendere la partita per via degli ululati razzisti rivolti a Koulibaly Una serata storta per il Napoli, sconfitto dall’Inter al termine di un match ricco di spettacolo e colpi di scena. Il gol di Lautaro Martinez piega a favore dei nerazzurri una partita complicata, che Icardi e compagni avrebbero potuto anche perdere se Asamoah ...

Inter-Napoli live dalle 20.30 Ancelotti sorprende : Allan in difesa! : Il big match della 18esima giornata di campionato va in scena a San Siro nella sera di Santo Stefano, e vede di fronte l'Inter, ancora scossa dalla sospensione disciplinare di Nainggolan e dal...