Il colore del mese | un gennaio bianco latte

vanityfair

: Mi dispiace la sconfitta e sopratutto avere lasciato i miei fratelli! Però sono orgoglioso del colore della mia pel… - kkoulibaly26 : Mi dispiace la sconfitta e sopratutto avere lasciato i miei fratelli! Però sono orgoglioso del colore della mia pel… - marattin : Guarda che mi tocca fare, re-twittare un giocatore del Napoli. Ma ne vale la pena. Solo in un paese civilmente sott… - DiMarzio : #Napoli, #Koulibaly su Instagram: 'Dispiace per la sconfitta ma sono orgoglioso del colore della mia pelle' -

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Valentin YudashkinCaroline ConstasMiu MiuMarellaZaraLacosteLemaireMax & Co.Liu JoMax MaraGoldsignJimmy ChooCosAnrealageAlexander McQueenCelineH&MTWINSET MilanoNausheen Shah x Monica SordoSally LapointeMotiviTally WeijlGucciFalconeriBalenciagaAlexa ChungJacquemusDondupParoshStella McCartneyCatfeverLoeweDiorLovestoriesAlice + OliviaAtlantic Stars& Other StoriesAreaTrussardiGiorgio ArmaniSandro ParisTohumBershkaValentinoShrimpsFreddyTopshopPull & BearMangoChalayanIl, in estate, non è una novità. Anzi, è per antonomasia ilnon-più indossato, nella sua variante ottica, per affrontare le temperature torride. Ma, quest’anno, il white look ha nuova e inattesa vita, perché è proprio il, caldo e morbido, pur nel suo nitido rigore assoluto, la nuance prediletta dell’inverno. Ebbene sì: il più neutro, immacolato e luminoso dei colori è ...