Cristiano Ronaldo salva la Juve dalla sconfitta con una zuccata

Barcellona - Messi a tutto tondo : “Tornerei a lavorare con Guardiola. Su Cristiano Ronaldo…” : In una interessante intervista rilasciata al quotidiano spagnolo Marca, Lionel Messi ha toccato molti dei temi che lo riguardano e che ne hanno caratterizzato la carriera, dal Pallone d’Oro a Cristiano Ronaldo. Per quanto riguarda il prestigioso riconoscimento, l’argentino dice di non essere stato sorpreso dall’incoronazione di Modric: “Non mi ha sorpreso o deluso la quinta posizione finale in classifica. Dico la ...

Nella prima partita senza CR7 titolare la Juventus rischia la prima sconfitta stagionale in Serie A: l'Atalanta si ritrova avanti 2-1 e con un uomo in più ma non riesce a chiudere la sfida. Cristiano Ronaldo si alza dalla panchina e di testa impatta, consentendo così ai bianconeri di raggiungere quota 50 in classifica. IL VIDEO DI Atalanta-Juventus 2-2

Juventus - Cristiano Ronaldo trascina i bianconeri : CR7 esalta i suoi compagni di squadra anche sui social [FOTO] : L’attaccante portoghese ha postato sui social la foto della sua esultanza a Bergamo, complimentandosi con i suoi compagni trascinatore dentro e fuori dal campo, Cristiano Ronaldo si è ormai letteralmente caricato sulle spalle la Juventus. Il portoghese ha infatti prima evitato la prima sconfitta in campionato ai bianconeri, complimentandosi poi con i propri compagni per la prestazione fornita a Bergamo contro l’Atalanta. Un ...

Atalanta-Juventus 2-2 : Cristiano Ronaldo entra e pareggia : BERGAMO - La Juventus si ferma a Bergamo con un pareggio giusto, anche se Allegri esce furioso con un Banti non sempre all'altezza della situazione, e una prestazione opaca. La Juventus è stanca, ...

VIDEO Cristiano Ronaldo gol - Atalanta-Juventus 2-2 : colpo di testa di CR7 - decisivo dalla panchina : Cristiano Ronaldo ha mostrato i muscoli in Atalanta-Juventus, match valido per la 18^ giornata della Serie A: CR7 era stato lasciato in panchina da Massimiliano Allegri che aveva preferito concedere un turno di riposo al suo fenomeno ma la doppietta di Zapata aveva fatto volare gli orobici sul 2-1, mettendo i bianconeri in seria difficoltà. A quel punto è stato necessario ricorrere al portoghese che al 78′, dodici minuti dopo il suo ...

Il gesto più grande di Cristiano Ronaldo - : Cristiano Ronaldo incanta, una volta tanto, fuori dal campo. L'attaccante della Juventus ha trascorso la vigilia di Natale all'insegna della solidarietà, visitando l'ospedale infantile Regina ...

Juve - con l'Atalanta forse Douglas Costa al posto di Cristiano Ronaldo e Khedira titolare : La Juve verso le 18 ha lasciato il centro sportivo della Continassa per spostarsi in pullman verso Bergamo. I bianconeri, dunque, passeranno la sera di Natale in ritiro in vista della sfida contro l'Atalanta. La Juventus, ovviamente, prima di raggiungere la Lombardia si è allenata a Torino e Massimiliano Allegri ha sciolto gli ultimissimi dubbi di formazione. Per il match di domani, il tecnico livornese ha a disposizione solo 19 giocatori visto ...

Atalanta-Juventus - Allegri : "Cristiano Ronaldo in panchina" : ... come dichiarato dal tecnico Massimiliano Allegri a 'Sky Sport': 'Dovremo essere pronti a livello mentale, diversamente faremmo un regalo all'Atalanta. Giocheremo in un clima diverso dal solito, ...

Atalanta-Juventus - Allegri lascia fuori Cristiano Ronaldo e ironizza : “guarderemo la partita seduti in panchina” : Cristiano Ronaldo siederà in panchina, per la prima volta in stagione, in occasione di Atalanta-Juventus: Massimiliano Allegri lo annuncia, con la sua solita ironia, alla vigilia del match Passata la breve pausa natalizia, la Serie A torna subito in campo per due appuntamenti ravvicinati il 26 e il 29 dicembre. Partite decisive per chiudere l’anno in bellezza e in grado di cambiare il volto della classifica fra cenone e veglione. Lo ...

Natale di solidarietà per Cristiano Ronaldo - CR7 e Georgina Rodriguez dai bambini dell’ospedale Regina Margherita [GALLERY] : Cristiano Ronaldo all’ospedale Regina Margherita di Torino fa una sorpresa ai bambini del reparto di oncologia pediatrica: CR7 accompagnato dalla fidanzata Georgina Rodriguez Nel giorno della vigilia di Natale, Cristiano Ronaldo ha fatto una sorpresa ai bambini del reparto di oncologia pediatrica dell’ospedale Regina Margherita di Torino. Il calciatore portoghese, insieme alla fidanzata Georgina Rodriguez, hanno fatto visita ai ...

Atalanta-Juventus - Allegri : 'Cristiano Ronaldo non giocherà - lo voglio al top a marzo. Matuidi non ci sarà' : Il primo quesito lo risolve subito: " Ronaldo domani sarà in panchina, guarderà la partita insieme a me. Sono molto contento di ciò che sta facendo come tutti. Tra l'altro, leggevo un po' di ...

