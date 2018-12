Con la mafia ai ferri corti a Comiso

Mafia - Dia Confisca beni al boss Nizza : 7.25 La Direzione investigativa antiMafia (Dia) di Catania ha eseguito una confisca di beni per 1,5 milioni di euro a Salvatore Nizza, boss affiliato alla famiglia mafiosa Santapaola-Ercolano. Il boss è stato condannato per associazione per delinquere di stampo mafioso, omicidio, estorsione, traffico di sostanze stupefacenti e violazioni alla normativa sulle armi.

Manovra - il presidente Antimafia Morra : “Con appalti senza gara a 150mila euro si sottovaluta rischio di favorire la mafia” : “Innalzamento della soglia di valore per l’affidamento diretto dei lavori pubblici? Grave preoccupazione. E’ stato sottovalutato il rischio di favorire le organizzazioni mafiose”. Poche ore dopo l’approvazione della Manovra tra le polemiche per ritardi e slittamenti, il presidente M5s della commissione Antimafia Nicola Morra è intervenuto per criticare la norma inserita nel provvedimento che fa passare da 40mila a 150mila ...

Mafia - Confisca da 40 Mln eredi Brancato : 13.10 La Guardia di Finanza di Palermo ha confiscato beni ritenuti frutto di investimenti della Mafia corleonese nel settore della distribuzione del Gas. Nel mirino i beni degli eredi di Ezio Brancato, funzionario regionale e socio della Gasdotti azienda siciliana, morto nel 2000. I militari hanno individuato numerosi beni mobili e immobili, aziende, disponibilità finanziarie, contanti e preziosi, in Italia, Spagna e Andorra.

«Beni Confiscati alla mafia una nuova sede in città» : ... al Fatebenefratelli, durante la firma del protocollo d'intesa per la realizzazione del primo laboratorio di genetica forense della polizia scientifica all'interno di un ospedale nel mondo, per ...

Mafia : Palermo - Confisca da 40 milioni euro a eredi Brancato : Palermo, 21 dic. (AdnKronos) - Beni per un valore complessivo di circa 40 milioni di euro sono stati confiscati dalla Guardia di Finanza di Palermo agli eredi di Ezio Brancato, l'ex funzionario della Regione Sicilia "che aveva effettuato nel corso degli anni investimenti in alcune imprese palermitan

Mafia : Palermo - Confisca da 40 milioni euro a eredi Brancato (2) : (AdnKronos) - "Le numerose e convergenti propalazioni di collaboratori di giustizia e di atti riguardanti le imprese interessate hanno evidenziato la contiguità di Ezio Brancato, e dei suoi eredi, a Cosa Nostra, attraverso le partecipazioni dagli stessi detenute nel “Gruppo Gas”", dicono le Fiamme g

Mafia : Confiscato patrimonio Alamia : ANSA, - PALERMO, 20 DIC - La guardia di Finanza, col coordinamento della Procura di Palermo, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale ha notificato la ...

Don Coluccia - il prete antimafia : 'Spari Contro la mia auto un atto vile - ma io sono indigesto' : Mi rivolgo soprattutto ai ragazzi, spiegando loro che il mondo della droga li spoglia della loro dignità e gli ruba i sogni. Soprattutto li esorto a non prestare il fianco alle organizzazioni ...

Don Coluccia - il prete antimafia : 'Spari Contro la mia auto un atto vile - ma io sono indigesto' : Mi rivolgo soprattutto ai ragazzi, spiegando loro che il mondo della droga li spoglia della loro dignità e gli ruba i sogni. Soprattutto li esorto a non prestare il fianco alle organizzazioni ...

Spari Contro l'auto di don Coluccia - scende in campo anche la Direzione distrettuale antimafia : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

I pupi racContano la mafia - successo a Palermo per la storia di Lia Pipitone : Ad assistere ai due spettacoli gli studenti della scuola Media Evemero. Ad organizzare l'associazione Magica Milazzo guidata da Claudia Bruno. I pupi hanno interpretato i peggiori mafiosi della ...

Salvini rivendica stretta di mano al capo ultrà Condannato : ‘In curva molte brave persone. Mafia sConfitta in qualche mese’ : Né scuse né prese di distanza a posteriori. Per Matteo Salvini non è inopportuno che il ministro dell’Interno partecipi alla festa della curva Sud del Milan e stringa la mano a uno dei capi ultras, Luca Lucci, fresco di patteggiamento a un anno e mezzo per droga e con una condanna per aggressione a un tifoso dell’Inter, che perse un occhio per colpa di un suo pugno. Dopo 48 ore di silenzio sulla vicenda, il capo del Viminale ...

Atti intimidatori Contro Don Antonio Coluccia - Gioventù Nazionale : "Se la gioventù negherà il Consenso - la mafia svanirà" : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Mafia : Cutrò (testimoni giustizia) - Salvini riveda revoca scorta a Conticello : Palermo, 18 dic. (AdnKronos) - "Faccio appello al ministro dell'interno Salvini e al sottosegretario Luigi Gaetti affinché rivedano la decisione della revoca della scorta al testimone di giustizia Vincenzo Conticello". E' quanto chiede Ignazio Cutrò, presidente dell'Associazione Nazionale testimoni