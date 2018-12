Apple Watch | le migliori app che dovete avere assolutamente

Come cambiare cinturino Apple Watch : Dopo aver scoperto la possibilità di sostituire il cinturino originale del vostro Apple Watch con altri modelli disponibili sul mercato, avete deciso di effettuare una ricerca su Internet per acquistarne uno nuovo. Adesso, quindi, volete leggi di più...

Come spegnere o riavviare Apple Watch bloccato : spegnere o riavviare un Apple Watch bloccato è l’argomento di cui tratteremo in questa nuova guida odierna dedicata a tutti i possessori dello smartWatch della mela morsicata che hanno riscontrato problemi durante il funzionamento. Indice leggi di più...

Apple Watch smaschera i battiti irregolari e fa anche l’elettrocardiogramma : Apple fa un ulteriore passo avanti nello sviluppo delle funzioni per la salute dei suoi smartWatch. L’ultimo aggiornamento del sistema operativo Watch OS, infatti, porta con sé due novità interessanti. Tutti gli Apple Watch potranno avvisare gli utenti quando rileveranno irregolarità del battito cardiaco. Inoltre, solo coloro che posseggono un Apple Watch 4, potranno persino usarlo – solo negli Stati Uniti, per il momento – per ...

Belkin Boost Up - iPhone e Apple Watch si ricaricano insieme - basta appoggiarli sul comodino : Smartphone e smartWatch semplificano la vita, ma la sera bisogna ricaricarli, e tra cavi e prese elettriche può diventare un incubo. Se avete un dispositivo Apple, da oggi nello Store italiano trovate la nuova base di ricarica wireless Belkin Boost Up. Serve per ricaricare contemporaneamente un iPhone e un Apple Watch da un’unica postazione, senza l’intralcio di caricabatteria e cavetti vari. Inoltre, grazie al sostegno magnetico ...

Come annullare abbinamento tra iPhone e Apple Watch : L’Apple Watch è un dispositivo presente nella vita di tutti i giorni della maggior parte dell’utenza della mela morsicata. Si può considerare Come una vera e propria estensione del vostro smartphone che implementa delle funzionalità leggi di più...

Apple Watch 4 : a settembre prossimo l'elettrocardiogramma con l'aggiornamento WhatchOS : L'ultimo dispositivo della "mela" più celebre nel mondo tecnologico intende preoccuparsi anche della salute dei suoi utenti. Da settembre dell'anno a venire il nuovo Apple Watch 4 permetterà di monitorare la propria attività cardiaca mediante elettrocardiogramma. In qualunque momento della giornata e in qualunque luogo, l'utente avrà a disposizione il suo Ecg in formato smart. Anche se gli ideatori del dispositivo hanno specificato che l'Apple ...

Come sbloccare Mac con Apple Watch : Una delle funzionalità più interessanti dell’Apple Watch è la possibilità di utilizzarlo per sbloccare il proprio Mac. Se avete al polso l’Apple Watch, il vostro Mac rileverà quando sarete nelle vicinanze ed effettuerà automaticamente l’accesso leggi di più...

Apple Watch - ecco l'elettrocardiogramma (ma non in Italia) : Entro l'anno l'aggiornamento del sistema operativo WatchOS con l'introduzione dell'Ecg dal polso. Ma fuori dagli Stati Uniti serviranno certificazioni degli enti di controllo sanitario

Usare Apple Watch con gli smartphone Android : si può? : foto: iMore Molti utenti si chiedono se e come sia possibile Usare Apple Watch con Android ossia lo smartWatch della mela morsicata con uno smartphone con sistema operativo di Google. La risposta più ovvia e ufficiale è che questa sia una procedura impossibile da portare a termine visto che dalle parti di Cupertino non vedono certo di buon occhio un’amicizia troppo stretta tra il proprio dispositivo da polso con i cellulari dei rivali. E, ...

La cover che trasforma il tuo Apple Watch in un iPod : Il 23 ottobre 2001 può essere ricordato come il giorno in cui Apple ha cambiato faccia. Quel giorno la Mela decise che non bastava più realizzare computer e sistemi operativi, bisognava riuscire ad entrare nelle tasche dei clienti, cercando di trasformare la tecnologia in qualcosa di bello e di semplice da utilizzare. Così, sei anni prima dell’iPhone, uscì il primo iPod: una scatoletta che avrebbe cambiato per sempre la storia della musica e ...

La custodia per Apple Watch che lo trasforma in un mini iPod : (Foto: Caseology) Chi si ricorda il primo iPod? Il lettore musicale Apple che ha aiutato la società a ridiventare il gigante che è oggi nasceva nel 2001 e ora fa giustamente parte del museo delle reliquie che hanno fatto la storia del mondo dell’elettronica di consumo. I più nostalgici tra i fan del marchio di Cupertino però potrebbero avere presto la possibilità di farlo rivivere utilizzando una custodia per Apple Watch ideata dalla ...

Come resettare Apple Watch : L’Apple Watch è un dispositivo presente nella vita di tutti i giorni della maggior parte degli utenti Apple. Esso si può considerare Come una vera e propria estensione del vostro iPhone. Vi permette di ricevere leggi di più...

Black Friday Apple : iPhone XR a 749€ - iPhone 8 a 549€ - Apple Watch 3 a 284€ e tanto altro! : L’evento commerciale più atteso del mese di Novembre è di certo il famigerato Black Friday che, negli States, segna l’inizio degli acquisti natalizi ed è all’insegna di folli sconti. Una grande curiosità per il venerdì leggi di più...

Apple - un brevetto ci indica che Apple Watch potrebbe integrare una videocamera : Apple ha depositato un brevetto che vorrebbe una videocamera integrata su Apple Watch, limitata però alle videochiamate FaceTime. Tale brevetto ci indica un sistema di telecamere in grado di riconoscere il viso dell’utente per crearne leggi di più...