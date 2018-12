Ancona | bimbo di 1 anno muore nella notte di Natale | febbre alta e attacchi di tosse

Blastingnews

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Una vera e propria tragedia, l'ennesima in cui a perdere la vita è una giovane vittima innocente. Il drammatico episodio questa volta si è consumatoprovincia di, precisamente nel piccolo comune di Camerano, dove un bambino di appena unè deceduto dopo aver avutoe catarro. Secondo quanto riferisce il sito Fanpage.it, infatti, il piccolo è morto nel corso delladi martedì 25 dicembre,di, ma ancora non sono state rese note le cause del decesso e nel momento in cui il personale del pronto soccorso è intervenuto non c'è stato proprio nulla da fare per il piccolo dov'è stato possibile soltanto accertarne il suo decesso.Tragediadibambino di unprovincia diStando a quanto si apprende dal sito in questione, la tragedia si è consumata proprio nel corso delle feste natalizie. Pare che il ...