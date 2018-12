Salvini | abbiamo un problema

La Sea Watch con 30 migranti a bordo lancia l'appello : 'Abbiamo bisogno di un porto'. Salvini : 'Adesso tocca agli altri' : 'Abbiamo bisogno di un porto sicuro' . È l' appello lanciato su twitter dalla ong Sea Watch , la cui nave si trova ora a sud-est di Lampedusa, con a bordo 33 migranti di 17 differenti nazionalità ...

Manovra - Conte : “Iva? La abbiamo ereditata”. Salvini : “Quota 100? A fine giugno” : “Noi l’Iva abbiamo ereditata e quello delle clausole di salvaguardia è un meccanismo che abbiamo scoperto, non introdotto. Ma siamo responsabili, lo abbiamo già dimostrato, gestiremo con la stessa responsabilità le clausole per il 2020-2021”. Lo ha detto Giuseppe Conte, in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri sulle pesanti clausole di salvaguardia, Contenute nella Manovra, per sterilizzate gli aumenti per i ...

Salvini : non abbiamo aumentato l'Iva e non l'aumenteremo : Milano, 20 dic., askanews, - Matteo Salvini esclude un aumento dell'aliquota Iva. A chi gli ha chiesto, a margine di un incontro a Milano, se l'Iva passerà al 26,5 per cento, il vicepresidente del ...

Manovra - Salvini : "Abbiamo l'accordo su tutto - piegati all'Europa? È lei a piegarsi" : 'piegati all'Europa? Piegare si piega lei, abbiamo trovato l'accordo su tutto e su ulteriori riduzioni fiscali rimanendo nei limiti graditi all'Europa'. Lo ha detto il ministro dell'interno Matteo ...

Manovra - Salvini : “Leggo di dimissioni… mi viene da ridere. Abbiamo parlato di cose - di fatti e siamo d’accordo su tutto” : “Abbiamo costruito. Accordo su tutto. Mi diverto come un matto a leggere che si dimettono tizio e caio. Abbiamo accordo su ulteriori riduzioni fiscali rimanendo nei limiti auspicabilmente graditi alla Commissione Europa. Abbiamo parlato di cose, di fatti”. Così Matteo Salvini dopo il vertice a Palazzo Chigi. L'articolo Manovra, Salvini: “Leggo di dimissioni… mi viene da ridere. Abbiamo parlato di cose, di fatti e siamo ...

Il popolo di Salvini riempie Piazza del Popolo - la lettera ai militanti : "Abbiamo rialzato la testa" : I tipici canti di Natale e video contro la Fornero hanno accolto i leghisti che hanno riempito la Piazza romana all'insegna...

Economia : Boccia - Confindustria - a 'Il Dubbio' - Salvini si sbaglia perché abbiamo sempre criticato i governi : Roma, 07 dic 09:33 - , Agenzia Nova, - Il governo rifletta e decida di aprire la stagione riformista. Così il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, lancia in una intervista... , Res,

Salvini - "lasciateci lavorare" l'abbiamo già sentita.... : Possiamo considerarlo un must di chi va al governo da Berlusconi in avanti. Soprattutto nei primi mesi, quando alle critiche si risponde un po' scaricando il barile sui predecessori, un po', per l'...

Conte convince Salvini e Di Maio : abbiamo i soldi per le riforme : Sotto i riflettori è però finito il ministro dell'Economia che i grillini ora accusano di non essere riuscito nella trattativa con Bruxelles laddove è invece arrivato Conte. Malumori che indicano ...

Gino Strada : 'Il Decreto Salvini è una schifezza - abbiamo a che fare con gente gretta' : Gino Strada non sta dalla stessa parte del Governo. Un'opinione che, tra l'altro, era ben nota, ma che ora si arricchisce di nuove evidenze. Quelle che ha offerto nel corso di un intervento pubblico a Poggio Reale, a margine del Festival dei diritti Umani. Le interviste rilasciate sono state l'occasione per manifestare il suo punto di vista particolarmente critico nei confronti dell'esecutivo in carica e di chi lo compone, con tanto di stoccate ...

Salvini e il messaggio privato a Di Maio : "Forse in passato anche noi abbiamo sbagliato" : Il vicepremier corre in soccorso dell'alleato: "Sta subendo un linciaggio mediatico, la vita privata va lasciata fuori"

L'ex tesoriere della Lega Stefano Stefani : “I 49 milioni? Li abbiamo spesi scientemente. Maroni e Salvini d'accordo” : "I 49 milioni? Li abbiamo spesi scientemente. Maroni e Salvini erano d'accordo". Ad affermarlo, in un'intervista esclusiva pubblicata su The Post Internazionale, è L'ex tesoriere della Lega Stefano Stefani.Feci presente più volte a Maroni e Salvini, sia in pubblico che in privato, che si stava spendendo troppo e troppo in fretta. Mi fu detto che non potevamo fare altrimenti, perché in quel momento eravamo sotto schiaffo. ...

Governo - Salvini : Mi fido di Di Maio - abbiamo davanti 5 anni : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Di Maio : 'Salvini crea tensioni. Abbiamo già troppi nemici' : Milano, 16 nov., askanews, - Il tema degli inceneritori non è nel contratto di governo. Anzi, Matteo Salvini è stato in 'molte parti d'Italia dietro gli striscioni 'no inceneritori' e Abbiamo già ...