Manovra | ultimo step

Manovra - atroce beffa per i truffati da Banca Etruria : l'ultimo tradimento grillino : Una beffa nella Manovra del governo di Lega e M5s. Si parla di banche e dei rimborsi ai truffati, promessi per mesi dall'esecutivo. E arrivati soltanto in parte. Sulla base del testo, infatti, ad avere diritto al rimborso sono soltanto i risparmiatori degli istituti veneti: Veneto Banca e Banca Popo

Luigi Di Maio - arriva in Manovra all'ultimo secondo una norma per 'salvare il padre' : Il Senato approva la fiducia tra risse e urla dell' opposizione. De Falco si astiene e Forza Italia esclama: "Il Paese ora è più povero". Il Partito Democratico, invece, ha promesso che ricorrerà alla Consulta per violazione del regolamento di Palazzo Madama. Nella manovra appena approvata è stato inserito all'ultimo il famoso "saldo e stralcio", una norma che era stata contestata e rimossa dai 5 Stelle, ma alla fine è stata inserita. Una legge ...

Manovra - dalle consulenze al Mise ai contributi Rai : le misure dell'ultimo minuto : Ad esempio lo stesso ministero dell'Economia si è dato 2.700.000 di euro anche per pagare venti incarichi di 'consulenza, studio e ricerca' per 'sostenere le attività in materia di programmazione ...

Quota 100 - Giorgetti : “Non credo che esca un pensionato ed entri un lavoratore. Manovra - Tria bravo a frenare all’ultimo” : La Manovra è in dirittura d’arrivo, almeno nelle intenzioni del governo. Il reddito di cittadinanza e la Quota 100 per la riforma delle pensioni arriveranno per decreto all’inizio del 2019 e tra le due anime del governo continua la dialettica sui principali temi in gioco. “Non sono tra quelli che sostengono che esce un pensionato ed entra un lavoratore nuovo”, ha detto il sottosegretario alla presidenza del consiglio, ...

Manovra - fonti Tesoro : raggiunto accordo tecnico con Ue. Ora l'ultimo esame della Commissione : ... non dando seguito alla procedura indicata nelle scorse settimane a conclusione del rapporto sul debito e avvalorata dai rappresentanti dei ministeri dell'economia europei. Oppure di prendere atto ...

Manovra - fonti Tesoro : raggiunto accordo tecnico con Ue. Ora l’ultimo esame della Commissione : Fatto l'accordo Roma-Bruxelles. È quanto fanno sapere fonti del Mef. C’è stata dunque un’accelerazione nelle trattative nel tardo pomeriggio. Mercoledì mattina, i commissari nella loro ultima riunione dovrebbero dare l’ok ufficiale all’intesa...

Manovra - Conte : "Fiducia non scontata - si decide all'ultimo" - : Il premier ha chiarito che il governo sta lavorando "alacremente a concordare gli ultimi emendamenti". Oggi il premier è stato impegnato in un bilaterale con Juncker nella cornice del G20: "Non ...

Manovra - Conte : fiducia non scontata - si decide all'ultimo : Secondo quanto si apprende alla riunione hanno partecipato anche il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, e il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici. Il colloquio, terminato da ...

Manovra - “1% di pil da privatizzazioni”. Rispunta il sogno di Monti e Letta. L’ultimo a riuscirci? È stato Berlusconi : Correva l’anno 2003. Governo Berlusconi, ministro dell’Economia Giulio TreMonti. Lo stato vendette il 10,3% di Enel, il 10% di Eni, il 35% di Poste Italiane, il 100% dell’ex Ente tabacchi italiani e il 30% di Cassa depositi e prestiti: una campagna di privatizzazioni con pochi precedenti, che fruttò alle casse pubbliche 16,6 miliardi di euro. E’ stata quella l’ultima volta che le entrate dalla cessione di quote in ...