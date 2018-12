L' Isis rivendica l' attentato a Tripoli

Libia - Isis rivendica attacco ministero : 8.20 L' attacco alla sede del ministero degli Esteri, a Tripoli, è stato rivendica to dall' Isis . 3 militanti del califfato, equipaggiati con giubbotti esplosivi e armi automatiche, hanno ucciso 3 persone tra cui un alto diplomatico libico e il portavoce delle Brigate rivoluzionarie di Tripoli, una delle milizie più potenti della capitale. 21 i feriti. I 3 attentatori sono stati uccisi. Come registrato dal Site, il centro Usa che monitora i ...

Turiste uccise in Marocco - Isis rivendica con video : Alcuni militanti dello Stato Islamico hanno rivendica to l'assassinio delle due escursioniste scandinave - Louisa Vesterager...

Trump rivendica : “Abbiamo sconfitto l’ Isis in Siria” e annuncia il ritiro : Donald Trump rivendica : “Abbiamo sconfitto l’Isis in Siria” e spiega che “era l’unica ragione di essere lì”. Lo ha scritto

Strasburgo - il killer è stato ucciso in un blitz delle forze speciali | L' Isis rivendica : 'Era un nostro soldato' : Il killer ha sparato agli agenti che hanno risposto al fuoco - E' stato Cherif Chekatt a sparare per primo contro i poliziotti, che lo hanno successivamente neutralizzato. Il killer si era rifugiato ...

L’Isis ha rivendicato l’attacco a Melbourne : Lo Stato Islamico ha rivendicato l’attacco a Melbourne, in Australia, in cui un uomo ha accoltellato in strada tre persone, uccidendone una. La polizia è intervenuta, sparando e colpendo almeno una volta all’addome l’autore dell’attacco, ora in arresto e ricoverato