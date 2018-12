Radja Nainggolan - insulti e minacce sui social anche a moglie e figlie : Non c'è pace per Radja Nainggolan, multato ed escluso dal match tra Inter e Napoli per essersi presentato in ritardo ad un allenamento dopo una nottata di bagordi. Ma se il centrocampista si è autoescluso dai social, a intervenire in sua difesa - dopo un presunto audio che sta circolando sul web in

L'avvocato degli avvocati : Sono tempi di “contratti di governo”, “penali da pagare”, “statuti da rispettare”, “concessioni da revocare”. Insomma, qui ci vuole un avvocato, meglio anzi un professore. “Mi definisca un procedurista…”. Ma così si sminuisce! “Sono un uomo discreto”. Andiamo incontro al nostro avvocato che non è ce

Terremoto Catania : “Nessun ferito in pericolo di vita” - “pronti a ogni eventualità” : “Ho sentito telefonicamente il capo della Protezione civile regionale Calogero Foti e il prefetto di Catania Claudio Sammartino. Sui luoghi ci sono gli assessori alla Salute Ruggero Razza e alle Infrastrutture Marco Falcone. La macchina regionale si e’ subito attivata, ma c’e’ comunque la necessita’ di stare all’erta per il protrarsi dell’attivita’ sismica e, in ogni caso, pronti a ogni ...

Frosinone-Milan LIVE : squadre al rientro in campo [VIDEO] : Frosinone-Milan LIVE – Penultima giornata e penultimo lunch match dell’anno per la Serie A con Frosinone e Milan alla ricerca di punti per perseguire i rispettivi obiettivi. Da un lato i ciociari di Baroni vogliono dare continuità al pari di Udine per andare avanti nel percorso che conduce alla salvezza, dall’altro i rossoneri puntano a riconquistare il quarto posto perso in favore della Lazio. Padroni di casa con il ...

Per concludere, se tutto ciò fosse vero, ovvero, se la scienza nel suo insieme non si sbaglia, vedremo numerosi eventi estremi nel Pianeta i prossimi anni.

Bormio : Innerhofer più veloce in prova : ANSA, - Bormio, 26 DIC - L'azzurro Christof Innerhofer in 1.57.48 è' stato il più' veloce nella prima prova cronometrata in vista della discesa cdm in programma venerdì a Bormio sulla pista dello ...

Manovra : misure da bagarini a casalinghe : ROMA, 26 DIC - Modifiche per l'assicurazione infortuni delle casalinghe e biglietti nominativi per i grandi concerti rock e pop, ma anche sconti per i giovani che prendono la patente per guidare un ...

Prossimo turno Serie A - 19ma giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (29 dicembre) : La diciannovesima giornata della Serie A 2018-2019, ultima del girone d’andata, si giocherà interamente sabato 29 dicembre. Si inizierà alle ore 12.30 con il consueto lunch match tra Juventus e Sampdoria, mentre alle ore 15.00 si giocheranno ben sette partite: Chievo-Frosinone, Empoli-Inter, Genoa-Fiorentina, Lazio-Torino, Parma-Roma, Sassuolo-Atalanta e Udinese-Cagliari. Alle ore 18.00 spazio a Napoli-Bologna, infine il posticipo serale ...

Un'azienda ha regalato ai dipendenti un cesto di Natale - poi li ha licenziati : Natale amaro per i lavoratori di un'azienda di Marnate, nel Varesotto, la Hammond Power Solutions, controllata dall'omonima multinazionale canadese attiva nella produzione di trasformatori. Alla vigilia delle feste i 40 dipendenti dello stabilimento hanno ricevuto il cesto natalizio, ma immediatamente dopo anche la comunicazione del licenziamento. Alla base della decisione, secondo quanto scrive la stampa locale, un cambio di ...

Terremoto Catania - crolla casa mentre dormono : 'Siamo vivi per miracolo' | Sky Tg24 | : La scossa di magnitudo 4.8 ha provocato crolli: ferite in modo lieve 10 persone portate in ospedale in ambulanza. Tra queste, 2 componenti di una famiglia di Fleri , frazione di Zafferana Etnea, che ...

Iliad - TIM - Vodafone - Wind e Tre con roaming UE : novità dal 1 gennaio 2019 : Il roaming UE ci sorprende ancora, incrementando la quantità di GB spendibili in Europa a partire dal 1 gennaio 2019. Per chi non lo ricordasse, stiamo parlando della possibilità di poter usufruire del bundle della propria offerta nazionale (minuti, SMS e GB) all'interno dei Paesi membri per un periodo di permanenza momentanea, ufficializzata il 15 giugno 2017. Se il roaming UE non prevede limitazioni per quanto riguarda minuti e SMS, lo ...

Niente Season Pass per Anthem - nella demo personaggi con livello 10 : Per il momento BioWare ha confermato che Anthem Season Pass non è previsto nella programmazione dei nuovi contenuti che verranno rilasciati dopo l’uscita del gioco. La notizia è stata data da Michael Gamble attraverso un tweet per rispondere proprio a una domanda di un fan di Anthem. Su Twitter quindi Gamble ha precisato “Non preoccuparti, solo il gioco, nessun Season Pass”. Per il futuro quindi non è prevista alcuna programmazione di Anthem ...

'Biancaneve e i sette nani' - a Natale la fiaba Disney vince in tv : Biancaneve e i sette nani , il capostipite dei classici d'animazione realizzati da Walt Disney, ha conquistato gli ascolti nella sera di Natale. Il primo lungometraggio realizzato dal papà di Topolino ...

Traffico Roma del 26-12-2018 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO IN GENERALE È SCORREVOLE IL Traffico A Roma , SI VIAGGIA SENZA PROBLEMI ANCHE LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24 QUALCHE SPOSTAMENTO IN PIÙ SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI TRA ANAGNINA E ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI ANCHE IN TANGENZIALE VERSO SAN ...