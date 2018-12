Per il Brasile di Bolsonaro sarebbe un suicidio allontanarsi da Cina e BRICS

IVECO : Natale a domicilio Per i bambini poveri del Brasile : Quest'anno i bambini di Palestina do Pará, una remota città situata nello stato del Pará, hanno avuto un Natale diverso dal solito grazie ad una flotta di camion IVECO che si è presentata nel paesino ...

Brasile : Banca centrale riduce dall'1 - 4 all'1 - 3 le previsioni di crescita del Pil Per il 2018 : "È fondamentale sottolineare che questa prospettiva è legata ad uno scenario di continuità delle riforme e degli aggiustamenti necessari all'economia brasiliana, in particolare per quanto riguarda le ...

Brasile - esPerto : Bolsonaro vuole avvicinarsi agli USA - ma la realtà lo terrà con la Cina - : Il politologo brasiliano Mauricio Santoro, in un'intervista a Sputnik, ha affermato che il nuovo presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, intende rafforzare le relazioni con gli Stati Uniti e ...

Brasile - 506 denunce Per abusi : il medium Joao de Deus si consegna alla polizia : La fama di Joao Teixeira de Faria, nome d'arte Joao de Deus, inizia molto tempo fa. Cresciuto in una piccola cittadina nello Stato di Goias, dice di avere visioni dall'età di 9 anni e a 16 avrebbe curato il suo primo 'paziente'. Da allora non ha mai cessato di praticare sedute 'curative' su centinaia di persone che presentavano malesseri più o meno gravi di vario tipo: infermità, tumori, traumi fisici e mentali, attirando da tutto il Paese ...

CESARE BATTISTI - FUGA IN BOLIVIA?/ Avvocato generale Brasile : 'Se lo prendiamo - partirà subito Per Roma' : CESARE BATTISTI, possibile FUGA in Bolivia per l'ex brigatista. Avvocato generale Brasile Grace Mendonca: 'Se lo prendiamo, partirà subito per Roma'

C’è vita anche Per l’Asus ZenFone 5 : segnalato Android Pie in Brasile - svolta vicina : Ci sono segnali molto incoraggianti in queste ore per i non pochi utenti che hanno deciso di acquistare un Asus ZenFone 5 in Italia e nel resto d'Europa, soprattutto per coloro che ci erano rimasti un po' male qualche settimana fa, quando il produttore asiatico non ha menzionato il device tra quelli che a breve riceveranno l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie. Non parliamo di notizie ufficiali oggi 19 dicembre, ma di alcune ...

L'avvocato generale del Brasile - Grace Mendonca : 'Battisti? Se lo prendiamo partirà subito Per Roma' : Nel 2012, inoltre, ha difeso davanti al Supremo Tribunal Federal la costituzionalità della famosa legge 'Maria da Penha', una delle più avanzate al Mondo sulla violenza contro le donne. Da circa due ...

CESARE BATTISTI - FALLITI BLITZ Per ARRESTARE IL LATITANTE/ In Brasile sicuri - "non scapPerà Per molto" : CESARE BATTISTI LATITANTE. Ultime notizie, polizia diffonde 20 foto con travestimenti: ha lasciato il Brasile? E' caccia all'ex brigatista, ore decisive.

'Battisti non è più una battaglia politica - ma una grande scocciatura Per il Brasile' : Dopo che la Corte suprema brasiliana ha annullato la precedente sentenza, emessa dallo stesso giudice, e il presidente Bolsonaro ha firmato l'estradizione, la vicenda politica parrebbe conclusa. Se ...

Caccia a Cesare Battisti - agenti italiani in Brasile Per portarlo in Italia : L'ex ministro di Lula ha difeso la protezione concessa dal suo governo a Battisti, definendola 'giuridica e non politica', in una serie di messaggi su Twitter nei quali ha comparato il caso dell'ex ...

Agenti italiani in Brasile Per riportare in Italia Cesare Battisti : è ancora latitante : A Cananeia, dove risiede abitualmente, non lo vedono dal 28 ottobre, da quando Jair Bolsonaro ha vinto le elezioni presidenziali in Brasile. I vicini: "Veniva tutti i giorni, prendeva una birra e leggeva il giornale. Era inquieto".Continua a leggere

Lega - gaffe del senatore Pepe : “SPero che presidente Brasile assicuri Sofri alle patrie galere”. Ma si tratta di Battisti : gaffe del senatore della Lega, Pasquale Pepe, durante la discussione sul ddl anticorruzione al Senato. Il parlamentare esordisce puntando il dito contro il Pd, scatenando le proteste dei senatori dem, Andrea Marcucci e Teresa Bellanova. A stento la vicepresidente del Senato, Paola Taverna, riesce a placare la bagarre. Quando riprende la parola, Pepe dichiara, sempre accusando il Pd: “Vorrei ricordare che quella cultura politica, in un ...

Brasile - Temer firma l'estradizione Per Cesare Battisti ma l'ex terrorista è latitante : Cesare Battisti di nuovo in fuga . Raggiunto da un ordine d arresto disposto ieri da Luiz Fux, magistrato del Supremo Tribunale Federale brasiliano, l ex terrorista dei Pac - la cui estradizione stata ...

Brasile - impennata di matrimoni omosessuali/ I gay "corrono" all'altare Per paura che Bolsonaro cambi la legge : Brasile, boom di matrimoni gay per paura che Bolsonaro a fine anno cambi o abolisca la legge apposita, ecco di cosa si tratta