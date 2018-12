Natale | 4 miliardi in regali | ma un italiano su 5 non può farne

Natale - dopo la festa i conti : spesi a tavola circa 2 - 4 miliardi di euro : Gli italiani hanno speso a tavola quasi 2,4 miliardi di euro per i cibi e le bevande consumati tra la cena della vigilia e il pranzo di Natale . Pesce e carne hanno pesato per circa 900 milioni di ...

Natale - Coldiretti : “2 - 4 miliardi spesi dagli italiani a tavola - il 91% a casa” : Gli italiani hanno speso a tavola quasi 2,4 miliardi di euro per i cibi e le bevande consumati tra la cena della vigilia e il pranzo di Natale che nove italiani su dieci (91 per cento) hanno trascorso a casa con parenti o amici. E’ questo il bilancio stimato dalla Coldiretti dal quale emerge un calo del 4% rispetto allo scorso anno. Se nel menu della vigilia – continua la Coldiretti – sarà servito il pesce su tre tavole su ...

Il Natale all’italiana mette sotto l’albero 2 - 2 miliardi di export : Foto: Pixabay Il Natale italiano è diventato un brand nel mondo. O così sembra leggendo gli ultimi dati messi a disposizione dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza e Lodi. Dai quali emerge che sempre più prodotti che caratterizzano le nostre feste vengono acquistati da Paesi esteri. L’export tricolore vola: tra panettoni, spumante, lenticchie e cotechino, il Natale all’italiana ha fatturato 2,2 miliardi di euro nei primi ...

Natale - Coldiretti : “Sotto l’albero 3 - 9 miliardi in regali” : Le famiglie italiane hanno messo sotto l’albero regali di Natale per un valore stimabile in circa 3,9 miliardi tra grandi e piccini. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti/Ixe’ dalla quale si evidenzia che il 19%) non ha fatto regali. Si tratta di un rito che – sottolinea la Coldiretti – ha visto la maggioranza del 47% delle famiglie italiane stanziare un budget sotto i 100 euro, il 40% tra i 100 ed i 300 euro, l’11% dai 300 ai ...

Più di 2 - 3 miliardi di euro alla lotteria di Natale spagnola - : La lotteria di Natale è uno delle più vecchie , si tiene dal 1812, , è una delle più grandi al mondo, coinvolge il 65% degli abitanti del paese. Il sorteggio è trasmesso dai principali canali ...

Natale - Coldiretti : 4 - 5 miliardi spesi per la tavola - l’agroalimentare la voce più importante del budget : l’agroalimentare con regali enogastronomici, pranzi e cenoni è quest’anno la voce più importante del budget che le famiglie italiane destinano alle feste di fine anno, con una spesa complessiva per imbandire le tavole del Natale e del Capodanno di 4,5 miliardi di euro, il 5% in meno dello scorso anno. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti/Ixe’ “Il Natale nel piatto” presentata nel mercato di Campagna Amica a Roma in Via San Teodoro 74 al ...

Natale - i regali degli italiani sono sempre più online : in due mesi spesi quasi 7 miliardi : Tra Black Friday e Natale, l'attività di shopping online degli italiani si concentra sempre più nei mesi di novembre e dicembre. A certificare il trend è l'autorevole Osservatorio eCommerce B2c del ...

Natale in tavola - 10 miliardi di spesa fra tradizione e mix di gusti : ... come testimonia Sebastiano Lombardi , già stella Michelin del Pellicano Hotel e ora chef dello Chalet D'Adrien a Verbier: 'Siamo in una località sciistica rinomata e c'è clientela da tutto il mondo, ...