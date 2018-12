Negli USA le vendite del mese di lancio di Spyro | Reignited Trilogy superano le vendite

Dove finirebbero gli animali dei circhi se passasse il divieto di usarli Negli spettacoli : La scelta se dismettere o meno gli animali dai circhi operanti su territorio italiano non può non passare anche da un’analisi scientifica sul benessere degli animali. Come abbiamo visto nella prima parte di questa inchiesta la documentazione, portata avanti non solo in Italia dalla LAV ma in tutta Europa dal gruppo European Group For Animals, mostra qualche incertezza, specie per il lavoro di ricerca svolto da Stephen Harris. Il ...

Julia Roberts : «Negli USA gli oppioidi fanno 200 morti al giorno - dobbiamo parlarne ai nostri figli» - : Nel film, Ben diventa dipendente dopo un incidente di snowboard, come tanti ragazzi che fanno sport e si fanno male, quando il dolore è insopportabile cercano sollievo con farmaci semisintetici, dall'...

Non c'è accordo sui 5 miliardi chiesti da Trump per costruire il muro - "shutdown parziale" Negli Usa : Non succede solo in Italia. Anche negli Usa si litiga sulla legge di bilancio, al punto da far scattare lo "shutdown parziale", con il blocco di un quarto delle attività federali, legato alla mancanza di fondi.Il Congresso americano non è riuscito a trovare un accordo dell'ultima ora sulla richiesta del presidente Donald Trump di stanziare 5 miliardi di dollari per la costruzione del muro al confine con il Messico. La chiusura - la ...

Lo shutdown Negli USA - cos'è e quali conseguenze ha - : Il blocco delle attività amministrative si verifica quando il Congresso non approva la legge di rifinanziamento. Durante questo periodo, il governo cerca di garantire i servizi essenziali, ma gran ...

Scatta il temuto “shutdown Negli USA : blocco parziale delle attività federali : Scatta un nuovo “shutdown” negli Stati Uniti: è il 3° nel 2018 ed è la prima volta da 40 anni che l’amministrazione statunitense chiude i battenti 3 volte in 12 mesi. I lavori di Camera e Senato sono stati aggiornati senza che sia stata trovata un’intesa sul bilancio del governo entro il termine fissato per le 24 di venerdì (ora di Washington), facendo Scattare un blocco parziale delle attività federali. Il nodo cruciale ...

Borse in calo con l'avvicinarsi dello shutdown Negli USA : La Cina continuerà a concentrarsi sull'Asia, costruendo un'economia regionale sinocentrica resiliente. Il progresso della Cina in Asia non rallenterà e fungerà da forte barriera nei confronti degli ...

Facebook : precisazioni contro il NYT - causa legale Negli USA - dossier del Congresso - inchiesta tedesca : ... , il quale sostiene che Facebook abbia fallito nel proteggere i dati degli utenti , essendone consapevole da almeno un paio d'anni, permettendo ad una società di consulenza politica di poterli usare ...

Cade un altro muro : gli assi del baseball cubano possono giocare Negli Usa : La massima lega professionistica di baseball (MLB) e la Federbaseball di Cuba hanno firmato uno storico accordo per il libero accesso dei giocatori dell’Avana nelle squadre Usa, senza più tensioni diplomatiche. Un accordo che, equiparandosi a quello con le leghe asiatiche, in cambio di una percentuale su tutti i trasferimenti degli atleti dal piccolo paese caraibico agli Stati Uniti cancella anni e anni di frizioni, e drammi umani e ...

Spider-Man diventa il gioco di supereroi venduto più velocemente Negli USA : L'esclusiva PS4 Marvel's Spider-Man è andata benissimo sul mercato dal suo lancio a settembre e il gioco è ora diventato il titolo di supereroi venduto più velocemente negli Stati Uniti, riporta Wccftech.L'analista Mat Piscatella ha fornito un'occhiata ai dati di vendita NPD di novembre e ha confermato che il titolo è il gioco di supereroi venduto più rapidamente negli USA. Dato che il gioco è un titolo open-world di alta qualità, questi ...

Boxe – Carmine Tommasone sfiderà Negli USA il campione pesi piuma WBO Oscar Valdez! : Mondiale americano per Carmine Tommasone: il 2 febbraio sfiderà il campione dei pesi piuma WBO Oscar Valdez in Texas Grande opportunità per l’imbattuto peso piuma Carmine Tommasone (19 vittorie consecutive, 5 prima del limite): il 2 febbraio 2019 sfiderà il campione del mondo dei pesi piuma WBO Oscar Valdez (24-0 con 19 ko) al Ford Center at The Star di Frisco in Texas (USA). Si tratta di una grande riunione che prevede altri due titoli ...

I campioni cubani potranno giocare Negli USA senza disertare : storico accordo nel baseball : Il mondo del baseball riscrive la storia. La Major League Baseball americana ha raggiunto un accordo con la federazione cubana che consente ai giocatori cubani di firmare con le squadre statunitensi senza aver bisogno di disertare, cioè di scappare dal Paese pregiudicando il ritorno. L’intesa consentirà da un lato ai club Usa di poter arruolare ...

Petrolio - scorte settimanali in calo Negli USA : Si contraggono le scorte di greggio negli USA. Secondo l'EIA, divisione del Dipartimento dell'Energia americano, le scorte di Petrolio negli ultimi sette giorni al 14 dicembre 2018 sono calate di 0,5 ...

I dati di vendita di Fallout 76 Negli USA sono piuttosto inaspettati : Fallout 76 comincia a passare sotto il vaglio dei primi dati di vendita, raccolti da aziende che si occupano di ricerche di mercato come NPD Group. Gamespot ci dà notizia dei risultati, in termini delle sole copie fisiche distribuite nel mese di novembre, per quanto riguarda il mercato statunitense.Ed è così che il controverso titolo targato Bethesda si piazza al quarto posto, dietro a Battlefield V, Call of Duty: Black Ops 4 e Red Dead ...

NPD : Nintendo Switch è stata la console più venduta Negli USA nel mese di novembre : NPD ha pubblicato i dati di vendita per l'industria dei videogiochi negli Stati Uniti, questa volta per il mese di novembre 2018.Stando ai dati riportati da Dualshockers, Switch è stata la console più venduta lo scorso mese. Solo pochi mesi fa sembrava che Nintendo non avrebbe finito col raggiungere l'obiettivo dell'anno fiscale per le vendite di Switch nel 2018, ma ora sembra che l'ibrida sia di nuovo in gioco per raggiungere il traguardo.Anche ...