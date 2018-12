Migliaia di spettatori stanno guardando gli streamer su Twitch che attendono di giocare a

eurogamer

(Di lunedì 24 dicembre 2018)di personeglisuin attesa dia un gioco che continua a essere rinviato.Atlas è risultato il sesto videogioco più popolare sucon 31.576e, come saprete, si tratta del nuovo gioco di Studio Wildcard, lo sviluppatore di Ark. È un MMO di sopravvivenza a tema pirata progettato per ospitare 40.000 giocatori simultanei nello stesso mondo.Come riporta Eurogamer.net, Atlas doveva essere lanciato il 13 dicembre, ma è stato rinviato al 19 dicembre. Un timer per il conto alla rovescia ha raggiunto lo zero ma Atlas non è ancora riuscito ad arrivare. Successivamente, Studio Wildcard ha pubblicato un tweet in cui si diceva che il gioco sarebbe stato lanciato venerdì 21 dicembre e la compagnia sembrava sicura di questo.Read more…