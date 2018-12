Lazio | due nomi dalla Premier per la fascia

Due italiani di Bundesliga per la Lazio : Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport la Lazio ha messo nel mirino Daniel Caliguri e Giulio Donati , due esterni italiani che però giocano in Bundesliga con le maglie di Schalke 04 e Mainz rispettivamente.

Scontri Lazio-Eintracht : due tifosi tedeschi aggrediti nella notte a Trastevere : Lazio-Eintracht, due tifosi tedeschi sono stati aggrediti a Trastevere durante la notte: aggressori col volto coperto da sciarpe e cappelli Due tifosi tedeschi sono stati aggrediti ieri notte a Trastevere da un gruppo di ragazzi con mazze e bottiglie dopo il mach di Europa Legue Lazio-Eintracht Francoforte. A quanto si apprende gli aggressori, con il volto travisato da sciarpe e cappellini, sono stati notati da una pattuglia di carabinieri ...

Lazio-Eintracht - ultrà biancocelesti picchiano due tedeschi. Massima allerta : La caccia al tifoso tedesco si è scatenata già nella notte tra martedì e mercoledì quando due supporter dell' Eintracht Francoforte - squadra che oggi alle 18.55 affronterà la Lazio all'Olimpico nel ...

In arrivo due album di Ariana Grande nel 2019? Le riveLazioni della Donna dell’Anno 2018 per Billboard (foto) : Nel 2019 potrebbero arrivare ben due album di Ariana Grande, nel bel mezzo dello Sweetener Tour 2019. Eletta Donna dell'anno 2018 da Billboard, la popstar l'ha dichiarato - a mo' di provocazione ma in modo convinto - dalle pagine della rivista che le dedica la copertina e il tradizionale premio assegnato ogni anno alla voce femminile di maggior prestigio. Campeggiando sulla cover dell'ultimo numero dell'anno della versione americana di ...

Lazio - Immobile : 'Oggi male - due punti buttati. Prendiamoci le nostre responsabilità' : Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha parlato dopo la gara contro il Chievo ai microfoni di Sky Sport: 'Primo tempo buttato via, nel secondo siamo andati così così. Abbiamo portato la palla in avanti, ma non ce l'abbiamo fatto. Questi sono due punti persi. Le responsabilità sono di tutti, come ...

Torino Film Festival 2018 - due film britannici raccontano la difficoltà delle reLazioni contemporanee : Happy New Year - Colin Burstead e In Fabric : Metti un abito rosso capace di uccidere e una famiglia disfunzionale raccolta a Capodanno e pronta a sbroccare. Condisci con un’acutissima critica sociale e servi in tavola con un pizzico di ferocissimo humor inglese. Il risultato sono i “nuovi mostri” del Made in UK offerti su un piatto dorato dal 36° Torino film Festival. Essi si esprimo in due titoli che, a questo giro della kermesse diretta dall’anglofila Emanuela Martini, sono fulgidi ...

Milan - Gattuso spera di recuperare due giocatori per la Lazio : Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello sport, il Milan farà di tutto per recuperare Calhanoglu e Calabria in vista della sfida di domenica contro la Lazio.

Arbitro aggredito nel Lazio - ecco la “Partita dell’amicizia” : arbitreranno due calciatori - poi il terzo tempo : Ovviamente non c’è calcio senz’Arbitro, ma la voglia di giocare e confrontarsi per dire no alla violenza è sempre più forte e sentita soprattutto dalle giovani leve. È quanto accade all’Ottavo Municipio di Roma dove sabato 17 novembre, quando i campionati nelle serie minori resteranno fermi per lo sciopero indetto dall’Associazione italiana arbitri (AIA) come forma di protesta contro l’aggressione del giovane ...

Ragazzo ucciso dall'amico a Pisa - spunta la pista passionale : i due avrebbero avuto una reLazione : Si conoscevano fin da ragazzi e avrebbero anche avuto una relazione: ci sarebbe un movente passionale dietro l'omicidio di Giuseppe Marchesano, il 27enne ucciso venerdì sera a colpi di...

Higuain - due turni di stop. «Minaccioso con l'arbitro». Salta Lazio e Parma : Il giudice sportivo di Serie A ha squalificato per due giornate l'attaccante del Milan, Gonzalo Higuain, per «proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Terza sanzione); per condotta...

Auto contro scooter sulla circonvalLazione - due feriti : SAN PIETRO VERNOTICO - Auto contro scooter stamani attorno alle 10,30 sulla circonvallazione di San Pietro Vernotico, incrocio con via De Gasperi. Le due persone coinvolte sono state trasportate in ...