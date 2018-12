Disegnare agisce sul cervello in questi 7 modi

dilei

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Stress e ansie addio e senza farmaci o bacchetta magica, ma più semplicemente dedicando del tempo a un’attività rilassante e creativa come il disegno.Ormai anche gli editori se ne sono accorti e in commercio si trovano moltissimi libri realizzati appositamente per permettere anche ai meno esperti di dedicarsi a un’attività artistica legata alle arti visive. Ma non solo anche il doodling: ovvero gli scarabocchi sui fogli di carta quando siamo sovrappensiero ci fanno stare meglio e ci aiutano.In generale, dipingere e realizzare oggetti a mano modellando la creta sono attività particolarmente indicate per stimolare le funzioni cognitive, ridurre lo stress e renderci felici.Non temete se non siete provetti pittori, si tratta di attività che potete fare anche se la vostra capacità artistica equivale a quella di un bambino piccolo, perché nessuno vi giudicherà, lo potete ...