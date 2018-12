Cardi B e Offset in vacanza insieme a Porto Rico | ma lei nega di essere tornata con lui

Diplo flirta con Cardi B - dopo la fine della storia tra la rapper e Offset : Non ha perso tempo The post Diplo flirta con Cardi B, dopo la fine della storia tra la rapper e Offset appeared first on News Mtv Italia.

Embed from Getty Images Poi lo stesso Offset è comparso con un bouquet di rose bianche in mano, ha preso il microfono e ha detto: " Mi dispiace, volevo dirtelo di persona, davanti al mondo .

Cardi B, nome d'arte di Belcalis Marlenis Almànzar, è una famosa rapper statunitense passata dal mondo delle spogliarelliste a quello della musica. La donna, sposatasi in gran segreto con il rapper americano Offset nel 2017, ha annunciato sui social la fine del suo matrimonio. La cantante ha precisato che nè lei nè suo marito hanno alcuna colpa per la fine della storia d'amore e che continuerà a volergli bene in quanto padre di sua figlia.

È già finita la storia d'Amore tra Belcalis Marlenis Almánzar e Kiari Kendrell Cephus, meglio conosciuti come Cardi B e Offset. I due rapper americani, convolati a nozze in gran segreto il 20 settembre dello scorso anno, si sono detti addio all'improvviso. Ad annunciarlo, come un fulmine a ciel sereno, è stata la cantante americana, che attraverso un video su

Un anno di matrimonio, una figlia e dirsi addio. Cardi B e Offset hanno annunciato il divorzio, con tanto di videomessaggio social, a poco più di un anno dalle nozze.