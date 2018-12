Cadavere su una spiaggia nel Pisano | forse un cacciatore 21enne 

Dublino - trovato su una spiaggia il Cadavere di un neonato. Appello delle autorità alla madre : Il drammatico ritrovamento su una spiaggia in Irlanda, a nord di Dublino. Le autorità locali non hanno fornito molte informazioni sul neonato, di cui non si conosce neppure il sesso. Subito però è stato lanciato un Appello alla madre: “Siamo preoccupati per la salute di quella donna, è necessario che si sottoponga a controlli e cure”.Continua a leggere

Cadavere di un 54enne trovato a pochi passi dal Tribunale di Avellino : è giallo : giallo in pieno centro ad Avellino. Un uomo di 54 anni di Summonte è stato trovato morto in via Fratelli Bisogno, a pochi passi dal Tribunale. Sul posto carabinieri, polizia e vigili urbani,...

Lecce - cade in casa da una scala e muore : il Cadavere scoperto dopo 2 settimane : Tragedia della solitudine a Lecce dove un uomo di sessantadue anni è stato rinvenuto cadavere nella sua abitazione. Secondo una prima ricostruzione l’uomo, che viveva solo, sarebbe caduto dalle scale e avrebbe perso i sensi prima di riuscire a chiedere aiuto. L’incidente risalirebbe ad almeno due settimane fa.Continua a leggere

Giallo al porticciolo di Sant'Erasmo - recuperato Cadavere di una donna in mare : Il cadavere di una donna è stato ritrovato nel tardo pomeriggio nello specchio di mare all'altezza del porticciolo di Sant'Erasmo. A fare la macabra scoperta alcuni passanti, che hanno visto il corpo ...

Udine - anziana veglia il Cadavere del figlio morto per una settimana : 'Credeva stesse dormendo' : Una donna di 82 anni ha vegliato il cadavere del figlio per una settimana, credendo che stesse dormendo. Alla fine, l'allarme è stato dato dai vicini che avevano sentito un fortissimo odore provenire ...

Marsiglia - l'italiana Simona Carpignano dispersa nel crollo dei palazzi : «Una ragazza geniale». Trovato il Cadavere di un uomo : Una ragazza italiana tra i dispersi del crollo di due palazzi avvenuto a Marsiglia. Si tratta di Simona Carpignano, una 30enne di Taranto. Nei pressi del luogo del disastro, il cameriere di un...

Marsiglia - l'italiana Simona Carpignano dispersa nel crollo dei palazzi : «Una persona geniale». Trovato il Cadavere di un uomo : Una ragazza italiana tra i dispersi del crollo di due palazzi avvenuto a Marsiglia. Si tratta di Simona Carpignano, una 30enne di Taranto. Nei pressi del luogo del disastro, il cameriere di un...

Il figlio è morto - lei pensa stia dormendo : la madre veglia sul suo Cadavere per una settimana. Il fatto a Latisana : Lui era morto, probabilmente da una settimana, lei pensava stesse dormendo. È successo a Latisana, paese di 13mila abitanti in provincia di Udine. Il 56enne Vani Colombara giaceva morto nel suo letto da diversi giorni e la madre, Giovanna Defendi di 82 anni, vegliava sul suo corpo convinta che il figlio stesse solo riposando. Il Messaggero Venetoriporta la notizia attribuendo la denuncia ai vicini della vittima, che hanno chiamato il ...

Marsiglia - una ragazza italiana dispersa nel crollo dei palazzi : «Una persona geniale». Trovato il Cadavere di un uomo : Ci sarebbe anche una ragazza italiana tra i dispersi che abitavano nell'edificio crollato ieri a Marsiglia: è quanto si legge sui media francesi. Nei pressi del luogo del disastro, il...

Cadavere sulla spiaggia di Bacoli : forse è una vittima del maltempo : Il Cadavere di un uomo, probabilmente un immigrato attorno ai cinquant'anni, è stato trovato ieri sera sulla spiaggia di Casevecchie, a Bacoli, in provincia di Napoli. Al momento gli investigatori non ...