Manovra | Ragioneria bollina maxiemendamento Ora all’esame della commissione

Manovra - la Ragioneria bollina il maxiemendamento. In aula nel pomeriggio : «Siamo in zona Cesarini, abbiamo creato un rallentamento; ci siamo e confidiamo che domani la Manovra possa essere approvata al Senato», spiega il premier Giuseppe Conte. Il gruppo dem occupa l’ aula per protesta. La discussione generale è fissata alle 16, le dichiarazioni di voto per la fiducia si terranno invece a partire dalle 20,30, cui seguirà la prima ”chiama”...

Manovra ancora ferma ai box dalla Ragioneria. Dal saldo e stralcio all'ecotassa - le novità in cantiere : Mancano poche ore al Natale, e della Manovra, quella vera, non si ha traccia. Il maxi emendamento che di fatto dovrebbe riscriverla non c'è, slitta di ora in ora la presentazione al Senato, fino al rinvio alla giornata di sabato. Lungo il corso della giornata dal ministero dell'Economia escono varie bozze, al punto da far sbottare il viceministro Laura Castelli, che si dice "seriamente costernata per la continua fuoriuscita di documenti ...