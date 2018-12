Windows Sandbox | maggiore protezione contro i software pericolosi Arriverà entro metà

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Il prossimo aggiornamento di10, previsto per la primadel 2019, porterà in dote una nuova funzionalità chiamata. Si tratta di una sorta di recinto che consentirà di avviare in tutta sicurezzanon verificato, potenzialmente dannoso/pericoloso per il computer, su cui si nutrono dubbi sulla provenienza.Una comodità che riguarderà le edizioni10 Pro ed Enterprise, e che darà modo a tutti coloro che oggi usano una macchina virtuale per avviaredi dubbia provenienza di farlo senza dover scaricare un programma apposito, come le soluzioni della specialista VMware. L’ambiente sarà infatti isolato dal resto del sistema operativo, inoltre una volta terminato l’uso dell’intera “” – letteralmente recinto di sabbia – sarà cancellata, senza lasciare file di alcun genere in funzione e ...