The Quiet Man | Square Enix pubblica un trailer con i commenti a dir poco negativi della

L'inquietante Bendy and The Ink Machine arriva oggi su console : C'è chi ha utilizzato il design dei vecchi cartoni di inizio 1900 per realizzare un accattivante platform (Studio MDHR e il suo Cuphead), mentre chi ha preferito renderli lo sfondo di un'inquietantissima storia, quella di Bendy and the Ink Machine, da oggi disponibile per Xbox One, PS4 e Nintendo Switch dopo la release su PC del 2017.Sviluppato da Joey Drew Studios e pubblicato su console da Rooster Teeth, Bendy and the Ink Machine parla delle ...

The Quiet Man : la nuova Sound Mode punta a svelare segreti e misteri del gioco : The Quiet Man è un titolo dallo stampo cinematografico che ci trascinerà lungo una catena di eventi particolare e coinvolgenti, e vista la natura del titolo perdersi qualche aspetto del gioco potrebbe essere un peccato, vista anche la durata relativamente contenuta dell'esperienza.Un nuovo aggiornamento di The Quiet Man permette di scoprire i segreti e i misteri finali di quest'intensa esperienza di stampo cinematografico, ma vediamo di seguito ...

The Quiet Man è da oggi disponibile. : Azione mozzafiato e misteri intriganti ti attendono in The Quiet Man , disponibile da oggi su PlayStation 4 e Steam a cura di Square Enix Ltd.The Quiet Man offre un'appassionante esperienza di gioco di stampo cinematografico realizzata da un team di sviluppo stellare che include Human Head Studios (Lost Within, Prey, Rune), Tatsuro Koike (serie di Yakuza) alla regia, il celebre team fumettistico Man of Action Entertainment (BEN 10, Marvel's ...

