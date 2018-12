Inps contro comma del Maxiemendamento

Gli Statali si ammalano meno - effetto deterrenza dei controlli Inps : Si riduce il divario tra i giorni di malattia chiesti in media dai lavoratori pubblici e quelli privati: a un anno dall'entrata in vigore del Polo Unico sulle visite fiscali che assegna da settembre ...

Inps - con più controlli calano i giorni di malattia dei dipendenti pubblici : I dipendenti pubblici si sono ammalati di meno nel terzo trimestre del 2018. Nel periodo che va da luglio a settembre gli impiegati del pubblico settore hanno avuto 4,4 milioni di giorni di malattia , ...

Pensioni anticipate e LdB 2019 : su Q100 nuovo scontro tra Inps e Governo : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 20 novembre 2018 vedono proseguire lo scontro a distanza tra Inps e Governo in merito alle uscite anticipate tramite la quota 100. In particolare, il nodo del contendere resta ancora quello delle coperture, stante che secondo le stime tecniche non risulterebbero sufficienti per garantire l'avvio della flessibilità previdenziale promessa dall'esecutivo. Una posizione sulla quale però il Ministero del lavoro ...

Infortuni - Fillea a Inps e Inail : "In edilizia battaglia contro lavoro nero e grigio" : Roma, 14 nov. (Labitalia) - Noi chiediamo "all'Inail ma anche all'Inps e agli altri istituti di so[...]

Nuovi controlli dell’Inps sui contributi previdenziali di badanti - colf e baby sitter : L’Inps ha avviato una campagna di accertamenti sul lavoro domestico e sui relativi contributi che i datori di lavoro devono pagare per il proprio dipendente. badanti, baby sitter e colf sono le figure più diffuse di collaboratori che prestano servizio per le famiglie italiane e per soggetti bisognosi di assistenza. La legge italiana prevede che per i servizi di questi lavoratori è necessaria una assunzione a tutti gli effetti, secondo quanto ...

Contributi domestici non pagati : al via i controlli Inps “Silenti 2018” : L’Inps bussa alle porte dei datori di lavoro che impiegano in famiglia una colf, badante o una baby sitter. Infatti è partita il 20 ottobre scorso l’operazione Inps c.d. “Silenti 2018”, che ha l’obiettivo di scovare tutti quei datori di lavoro domestici che non sono in regola con i relativi versamenti Contributivi. Ma quali sono i Contributi domestici non pagati? In particolare, l’attività di vigilanza prevede che venga inviato un avviso bonario ...

Pensioni : Mannucci (Ugl Pensionati) - incontro su conti in rosso dell'Inps : Roma, 24 ott. (Labitalia) - "Un incontro per smontare l'inaccettabile tesi che il 'rosso' dell'Inps[...]

Inps - scontro su incentivi ai medici. Boeri scrive ai disabili per rassicurarli. Governo : “Cancellarli dal prossimo piano” : I premi ai medici Inps che risparmiano sulle prestazioni arrivano in Parlamento. Rispondendo a una interpellanza urgente sul caso sollevato dal fattoquotidiano.it, il Governo li salva e li boccia al tempo stesso, mantenendoli in vigore ma impegnandosi a cancellarli col prossimo Piano delle performance, vale a dire tra tre anni. Nel frattempo, il Presidente dell’Inps Tito Boeri che li ha introdotti, piuttosto restio finora a trattare l’argomento, ...

L'accusa di Boeri - Inps - : quota 100 sarà carissima e contro i giovani : 'Costerebbero allo Stato 140 miliardi in dieci anni e c' è anche chi perderebbe il 21% della pensione' ha detto in audizione alla Camera. Durissima replica dai Cinquestelle: 'vergogna, fa politica' -

Un "esercito" di 2000 persone metterà sotto controllo l'Inps : Una vera e propria infornata. Almeno 2000 nuovi dipendenti Inps per 'vigilare' sull'introduzione di Quota 100 e del reddito di cittadinanza. Sarebbe questo il piano che sta studiando il governo per ...