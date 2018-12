HONOR 10 si aggiorna ad Android 9 Pie con le gesture in Italia

HONOR 6X si aggiorna ad Android 8.0 Oreo e EMUI 8.0 ma solo in Cina e India : Dalla Cina arriva la notizia del rilascio dell'aggiornamento ufficiale ad Android 8.0 Oreo con EMUI 8.0 per Honor 6X. Scopriamo insieme cosa cambia L'articolo Honor 6X si aggiorna ad Android 8.0 Oreo e EMUI 8.0 ma solo in Cina e India proviene da TuttoAndroid.

Scatta oggi 17 dicembre l’aggiornamento EMUI 9 per HONOR 10 : svolta in Malaysia : Uno dei protagonisti assoluti delle recenti campagne Black Friday e Cyber Monday 2018 è stato senza ombra di dubbio il cosiddetto Honor 10. Al centro di offerte molto interessanti, come abbiamo potuto notare fino a pochi giorni fa parlandovi di una promozione GearBest apprezzabile, oggi tocca parlare nuovamente di questo device sotto un altro punto di vista. Ancora più importante per chi ha deciso di acquistare il prodotto, visto che è giunto il ...

HONOR Magic 2 si aggiorna con la possibilità di avviare la fotocamera frontale con lo slider : Honor Magic 2 si aggiorna e permette ora di avviare la fotocamera direttamente dalla schermata di blocco portando in basso lo slider. L'articolo Honor Magic 2 si aggiorna con la possibilità di avviare la fotocamera frontale con lo slider proviene da TuttoAndroid.

Incredibile HONOR 9 Lite - con gesture con l’aggiornamento annunciato : Che Honor 9 Lite fosse un dispositivo di un certo peso lo si sapeva già, ma adesso arrivano altre conferme, direttamente dalla divisione italiana del brand cinese, che sul proprio profilo Facebook ha annunciato in queste ore l'avvio del roll-out dell'aggiornamento in grado di apportare le gesture a schermo intero, una caratteristica che sta facendo molto discutere nel periodo attuale. La funzionalità fa parte della suite in dotazione con ...

DisHONORed 2 e La Morte dell'Esterno si aggiornano con nuovi contenuti gratuiti : Bethesda, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noto che Dishonored 2 e il DLC stand alone La Morte dell'Esterno riceveranno presto una serie di contenuti gratuiti, ottenibili accedendo col proprio account Bethesda.net dal menu principale di ciascun gioco.Due nuove modalità saranno aggiunte a entrambe le esperienze, dando la possibilità di rivivere ciascuna missione con tutti i poteri e le armi e in bianco e nero. Sarà inoltre sbloccato ...

HONOR 9 Lite si aggiorna : ecco le gesture di navigazione : HONOR 9 Lite sta iniziando a ricevere un nuovo aggiornamento software che porta in dote le gesture di navigazione, lo ha annunciato HONOR su Facebook. L'articolo HONOR 9 Lite si aggiorna: ecco le gesture di navigazione proviene da TuttoAndroid.

In aggiornamento HONOR 10 a dicembre : nuove gesture con 8.1.0.150 (C675) : Si appresta a ricevere un altro aggiornamento il top di gamma Honor 10: per il momento localizzato in India, il pacchetto '8.1.0.150 (C675)' pesa all'incirca 780MB, e si basa sulla versione Android 8.1 Oreo con EMUI 8.1. La diffusione ha avuto inizio via OTA in territorio locale, con possibilità di effettuarne il download tramite la rete Wi-Fi oppure in mobilità attraverso la connettività 3G/4G della propria unità. Il pacchetto regala in ...

HONOR View 10 Lite si aggiorna con patch di novembre e gesture : Honor View 10 Lite sta iniziando a ricevere un nuovo aggiornamento con le patch di sicurezza di novembre 2018 le gesture di navigazione. L'articolo Honor View 10 Lite si aggiorna con patch di novembre e gesture proviene da TuttoAndroid.

Non solo GPU Turbo per HONOR 9 : altre 4 novità con l’aggiornamento B376 : Ci sono alcune segnalazioni estremamente interessanti che circolano in Rete in questi giorni per chi dispone di un Honor 9, in particolare della versione STF-L09, considerando il fatto che il produttore asiatico sta iniziando a distribuire l'aggiornamento B376. Probabilmente legata alla patch di cui vi abbiamo parlato pochissime settimane fa sul nostro magazine, si tratta di un pacchetto software che prima di tutto ha il merito di portare con sé ...

Importanti aggiornamenti per Xiaomi Redmi 5 - 5A - ZenFone Max Pro M1 - Sony Xperia XZ3 - XZ2 - XZ2 Compact - XZ2 Premium - HONOR Play - Samsung Galaxy Note 9 - S7 - S6 e S6 Edge : Oggi nuova "pioggia" di aggiornamenti per Xiaomi Redmi 5, 5A, Sony Xperia XZ3, XZ2, XZ2 Compact, XZ2 Premium, Samsung Galaxy Note 9, S7, S6 e S6 Edge L'articolo Importanti aggiornamenti per Xiaomi Redmi 5, 5A, ZenFone Max Pro M1, Sony Xperia XZ3, XZ2, XZ2 Compact, XZ2 Premium, Honor Play, Samsung Galaxy Note 9, S7, S6 e S6 Edge proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamenti in roll out per ASUS ZenFone Max Plus (M1) - HONOR Magic 2 - Huawei P20 Pro - Fairphone 2 - Nokia 5 - Nokia 6 e Nokia 8 : Oggi arriva una "pioggia" di Aggiornamenti che riguardano ASUS ZenFone Max Plus (M1), Honor Magic 2, Huawei P20 Pro, Fairphone, Nokia 5, Nokia 6 e Nokia 8 L'articolo Aggiornamenti in roll out per ASUS ZenFone Max Plus (M1), Honor Magic 2, Huawei P20 Pro, Fairphone 2, Nokia 5, Nokia 6 e Nokia 8 proviene da TuttoAndroid.

Nessun aggiornamento EMUI 9.0 su Huawei e HONOR oggi 10 novembre? Sconforto riscontro ufficiale : Il giorno tanto atteso è arrivato: EMUI 9.0 su Huawei e Honor (almeno per alcuni modelli dei due brand) dovrebbe far capolino proprio oggi 10 novembre. Almeno secondo l'annuncio ufficiale commentato in questi giorni ma che, in questa mattinata, resta completamente disatteso. Cosa c'è da aspettarsi dunque nelle prossime ore? Riavvolgiamo il nastro delle ultime comunicazioni ufficiali in merito all'aggiornamento EMUI 9.0 su Huawei e Honor. ...

Xiaomi Mi A1 si aggiorna con le patch di novembre - HONOR 7X con quelle di ottobre : Xiaomi Mi A1 si aggiorna in Italia con le patch di novembre, Honor 7X con quelle di ottobre. Allora siete pronti ad aggiornare i vostri smartphone? L'articolo Xiaomi Mi A1 si aggiorna con le patch di novembre, Honor 7X con quelle di ottobre proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamenti con patch di sicurezza in rilascio per HONOR 9 Lite - Xiaomi Mi A2 Lite - Samsung Galaxy A8 (2018) e Tab S4 : Xiaomi Mi A2 Lite riceve le patch di sicurezza Android di novembre 2018, invece Honor 9 Lite, Samsung Galaxy A8 (2018) e Tab S4 quelle di ottobre L'articolo Aggiornamenti con patch di sicurezza in rilascio per Honor 9 Lite, Xiaomi Mi A2 Lite, Samsung Galaxy A8 (2018) e Tab S4 proviene da TuttoAndroid.