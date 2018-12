Insultato e minacciato nei commenti a un post di Salvini | giudice finisce sotto scorta

huffingtonpost

(Di giovedì 20 dicembre 2018) È, per decisione del Comitato per l'Ordine e la sicurezza pubblica di Lucca, ilGerardo Boragine "fatto oggetto di pesanti insulti e gravi minacce" neia unsu facebook del ministro dell'Interno Matteo. Lo dice l'Anm Toscana che esprime solidarietà alche ha assolto 26 giovani processati dopo una manifestazione del 2015."Evidentemente aggredire e lanciare sassi per qualcuno non è reato. Evviva la giustizia italiana. Io tiro diritto", aveva scrittonel, cui hanno fatto seguito iminacciosi.Tra i diversialdel ministro dell'Interno qualcuno ha messo la foto del, mentre altri parlano di 'magistratura rossa' fino a chi scrive 'Io direi cominciamo a insultare e a tirare sassi a questi giudici...'. I 26 giovani, accusati di adunata sediziosa, erano stati denunciati dopo una ...