F1 | Pat Symonds e quel sorprendente retroscena su Schumacher | “faceva dei prelievi di

sportfair

(Di giovedì 20 dicembre 2018) L’ingegnere inglese ha svelato comefacesse deidi sangue durante i pit-stop in occasione dei test invernali per un motivo ben preciso Talento ma anche tanto allenamento, ingredienti principali nella carriera di Michael. Il Kaiser non lasciava nulla al caso, allenando ogni suo muscolo del corpo per riuscire a primeggiare, i sette titoli mondiali conquistati ne sono una prova.Sulle sue modalità di questa ossessiva ricerca della perfezione si è soffermato Pat, rivelando a Motorsportotal comefacessedi sangue durante i pit-stop dei test invernali per monitorare il suo corpo durante le simulazioni di gara. L’obiettivo del tedesco eralo di identificare importanti parametri di prestazione, tra cui i livelli di ossigeno nel sangue, per poi duplicarli durante l’allenamento fisico, cercando di svolgere ...