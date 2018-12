Manovra | per me la trattativa con l’Europa è stato un flop Il Salvimaio è alla frutta

Manovra - tassisti protestano per aperture agli Ncc : verso blocco del servizio a Roma : Lunghe code alla stazione Termini e all’aeroporto di Fiumicino. I tassisti Romani si fermano per protestare contro un emendamento che disciplina il settore Ncc, presentato dai relatori della legge di Bilancio e che sarebbe stato modificato in alcune parti nella giornata di oggi durante i lavori in commissione al Senato. Sono circa 500 i tassisti che si sono radunati in presidio sotto Palazzo Madama e chiedono di essere ricevuti per ...

Manovra - la soglia per l’affidamento diretto degli appalti passa a 150mila euro : Da 200mila a 150mila euro. Questo è il frutto della mediazione interna al governo sulla soglia per l’affidamento diretto degli appalti pubblici. Nel vertice di domenica, su proposta della Lega, si era ipotizzata una soglia fino a 200mila euro, ma poi il M5s ha frenato e la misura è stata limitata al 2019. Quindi per il prossimo anno, “nelle more di una complessiva revisione del codice degli appalti“, per la Pubblica ...

Manovra - la triplice sconfitta di Tria - Governo e Commissione. Si tagliano investimenti per 4 miliardi : Cosa fa il Governo del cambiamento e del "facciamo ripartire il Paese" una volta messo di fronte alla brutalità dei numeri? Taglia gli investimenti, toglie munizioni alla crescita, si rifugia nel vecchio trucco di colpire laddove è più facile. Gli investimenti si sa non votano. Quattro miliardi, lo 0,2 per cento del Pil, guarda caso i due decimali di correzione strutturale che la Commissione poneva come condizione sine qua ...

Manovra - modifiche del Governo attese al Senato per le 20

Manovra : chi ha vinto e chi ha perso tra governo ed Europa : Da un punto di vista politico sia il premier Conte che l'Ue possono cantare vittoria. Sui numeri invece la sconfitta è evidente per entrambi

Manovra - il mercato festeggia E WS spera nella Fed colomba : Finale di seduta in forte rialzo a Milano, con un più 1,59% dell'indice Ftse-Mib, di gran lunga la miglior performance delle Borse europee. Una seduta euforica per l'accordo tra governo e Commissione europea sulla Manovra, che ha spianato la strada alla decisione - formalizzata oggi da Bruxelles - di non raccomandare Segui su affaritaliani.it

Manovra - stop all'Ires agevolata per la Chiesa : MILANO - stop alle agevolazioni Ires per la Chiesa. E' una delle misure introdotte nel maxiemendamento del governo alla Manovra. Nel vertice di governo di domenica scorsa a Palazzo Chigi si era ...

Manovra : Boccia - bene superamento procedura infrazione. Ora valutare impatto su economia reale : In particolare - ha concluso Boccia -, bisogna verificare l'impatto delle misure sull'economia reale perché il cambiamento generi più occupazione e più crescita nel Paese".

Manovra - Dombrovskis : sforzi Italia evitano per ora procedura : Roma,, askanews, - "I negoziati intensi delle ultime settimane hanno portato a una soluzione per il 2019. Questo ci consente di evitare di aprire una procedura per deficit allo stadio attuale, posto ...

Manovra : accordo raggiunto con l'Ue - per il Governo Quota100 e rdc non si toccano : accordo trovato sulle misure in materia previdenziale più volte sbandierate dal Governo Lega-stellato: dopo una lunga trattativa che ha visto il Premier Conte impegnato per molte settimane, il vicepresidente della Commissione Europea Valdis Dombrovskis ha annunciato che non ci sarà nessuna procedura per debito contro l'Italia. Dombrovskis: 'Non è la soluzione ideale' Per il commissario europeo, però, la soluzione adottata dal Governo ...

Manovra - Ue non avvia - per ora - procedura deficit contro l'Italia : Roma, 19 dic., askanews, - Dopo una 'approfondita discussione', a seguito di un accordo con il governo dell'Italia su un nuovo progetto di Bilancio 2019 la Commissione europea ha deciso che per ora ...

Manovra : Valente - Totocalcio da recuperare : L'attenzione va sempre data al gioco d'azzardo che va continuamente contrastato: si tratta di un gioco non ripetitivo che può dare un beneficio al mondo dello sport". Lo ha detto il Sottosegretario ...

Manovra - Dombrovskis : Da Italia sforzi per ulteriori 10 - 25 miliardi

Manovra - Tajani : Accordo con Ue non basta per risolvere problemi economia