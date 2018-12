Incendio del Monte Serra | arrestato presunto piromane | Io non c' entro nulla

Rogo nel Monte Serra - fermato il presunto piromane : sarebbe un volontario dell'antIncendio : La sera del 24 settembre ebbe inizio un incendio sul Monte Serra, nel pisano. Il Rogo divampò per giorni per essere poi definitivamente domato nei primi giorni di ottobre. Adesso, dopo più di due mesi, è stato fermato un volontario dell'antincendio boschivo, Giacomo Franceschi, che era anche uno dei cinque sospettati iniziali. Il devastante Rogo Erano passati esattamente due mesi dagli incendi che avevano devastato la Grecia, che anche in Italia ...

Incendio a locomotore - vigili del fuoco in azione : CREMONA - vigili del fuoco in azione intorno alle 11 di mercoledì 19 dicembre alla stazione ferroviaria per l'Incendio di un locomotore. Sul posto due automotrici e una squadra. Arrivati a sirene ...

Fiamme da una stufa difettosa - anziano muore nell'Incendio della casa : Tragedia a Lentella nella prima serata di ieri nel piccolo comune del Vastese. Un uomo del posto, 71 anni, è morto tra le Fiamme della propria abitazione in via Pianezza. Il rogo da una prima ...

Roma - l’allarme degli esperti : “Più rischi di asma e infarto dopo l’Incendio del Tmb Salario” : Più rischi di attacchi d’asma ma anche di infarti e ictus, nella capitale, per le persone più fragili, con problemi respiratori e cardiovascolari. Colpa dell’aumento dei livelli di diossina e di polveri legato all’incendio del Tmb Salario a Roma. Ad esprimere la preoccupazione dei medici per i propri pazienti è Laura Reali, pediatra di famiglia di Roma dell’Associazione culturale pediatri (Acp) e dell’Isde medici ...

Muore in Incendio della sua abitazione : 0.01 Un uomo di 67 anni è morto a Lentella (provincia di Chieti) in un incendio esploso nella sua abitazione. A dare l'allarme una donna che stava tornando acasa e ha notato le fiamme e il fumo. Quando sono giunti i Vigili del fuoco dal distaccamento di Vasto, una volta domate le fiamme, hanno trovato a terra il cadavere dell'uomo che viveva da solo nel piccolo comune del Vastese.

Roma - principio di Incendio Stazione Termini : riaperta la fermata della metro B : 1/29 Carlo Lannutti/LaPresse ...

Roma - principio di Incendio : chiusa la fermata della metro B a Termini : chiusa la fermata della metro B Termini a Roma per un principio di incendio in un locale. Sul posto i vigili del fuoco. I treni momentaneamente transitano senza fermarsi. L'articolo Roma, principio di incendio: chiusa la fermata della metro B a Termini sembra essere il primo su Meteo Web.

La fermata Termini della linea B della metropolitana di Roma è sospesa - forse per un principio di Incendio : La fermata Termini della linea B della metropolitana di Roma è stata sospesa dopo che nei corridoi che portano ai binari è stato visto del fumo, secondo il Messaggero proveniente dalle scale mobili. Le persone che si trovavano all’interno della