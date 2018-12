Samsung Galaxy Tab S4 | la recensione | uno dei migliori tablet sul mercato

Più facile acquistare un Samsung Galaxy S9 con TIM - Vodafone e Wind Tre dal 18 dicembre : Arrivano alcune novità molto importanti per tutti coloro che da tempo stanno valutando la possibilità di acquistare un Samsung Galaxy S9 attraverso operatori come TIM, Vodafone e Wind Tre. Non tutti, infatti, intendono procedere con la variante no brand e per venire incontro a questa particolare esigenza, la divisione italiana da oggi 18 dicembre consentirà a tutti di seguire anche questa strada. Come? Semplicemente aggiungendo questi modelli al ...

Samsung Galaxy 10 e S10 Plus protagonisti di alcuni render - con nuovi dettagli tecnici : Diamo uno sguardo più approfondito a quello che potrebbe essere l'aspetto di Samsung Galaxy S10 e S10 Plus, con dimensioni e nuovi render. L'articolo Samsung Galaxy 10 e S10 Plus protagonisti di alcuni render, con nuovi dettagli tecnici proviene da TuttoAndroid.

Imperdibile prezzo Samsung Galaxy S9 : rate senza anticipo con Vodafone : Anche il Samsung Galaxy S9 finisce nella proposta rateale di Vodafone senza anticipo iniziale, così come nel caso di Huawei Mate 20, di cui vi avevamo parlato in questo articolo. Il periodo impone di dare un'occhiata giornaliera all'app MyVodafone, visto che è lì che vi potrebbe essere notificata l'offerta, purtroppo non richiedibile, in quanto riservata solo ad alcuni utenti selezionati dall'ufficio marketing del gestore rosso. Acquistare il ...

Nuove indiscrezioni sul display del Samsung Galaxy S10 e sul primo smartphone 5G del produttore : Nelle scorse ore è apparsa in Rete la foto del presunto vetro protettivo del display del Samsung Galaxy S10, la quale ci suggerisce che in tale device il foro nello schermo potrebbe essere più piccolo del previsto L'articolo Nuove indiscrezioni sul display del Samsung Galaxy S10 e sul primo smartphone 5G del produttore proviene da TuttoAndroid.

Ultimissima patch su Samsung Galaxy Note 8 : XXS5CRK4 per no brand Italia : Con un altro colpo ad effetto i Samsung Galaxy Note 8 no brand Italia acciuffano l'ultimo aggiornamento di sicurezza al momento disponibile, quello contenitivo della patch di dicembre 2018, ed incluso nel pacchetto N950FXXS5CRK4 (con MODEM N950FXXU5CRK4, che sostituisce la precedente N950FXXU5CRHA dello scorso settembre, e CSC N950FOXM5CRHA, e date build risalente al 28 novembre). Il firmware, neanche a dirlo, è sempre basato su Android 8.0 ...

Ecco l’Infinity-O del Samsung Galaxy S10 : foro molto elegante (FOTO) : Il foro incastonato nel display del Samsung Galaxy S10 dovrebbe presentare dimensioni molto più contenute rispetto a quelle della corrispettiva componente sfoggiata dal Galaxy A8s (il primo device del colosso di Seul ad offrire una soluzione simile per incrementare il rapporto screen-to-body). In effetti, il pannello del dispositivo non aveva affatto convinto, con quel foro un po' troppo pacchiano, proprio perché un tantino più grande di quanto ...

Smartphone Android in offerta oggi 16 dicembre : POCOPHONE F1 - HONOR View 10 Lite - Huawei Mate 20 Lite - Samsung Galaxy S9 e altri : Gli Smartphone oggi in offerta sono: POCOPHONE F1, HONOR View 10, Huawei Mate 20 Lite, Samsung Galaxy S9 e S9 Plus. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 16 dicembre: POCOPHONE F1, HONOR View 10 Lite, Huawei Mate 20 Lite, Samsung Galaxy S9 e altri proviene da TuttoAndroid.

Vodafone offre a rate i Samsung Galaxy S9 - Huawei Mate 20 - Samsung Galaxy A9 (2018) e Nokia 7.1 : Vodafone sta proponendo ad alcuni clienti selezionati l'acquisto a rate di Huawei Mate 20 e Samsung Galaxy S9 senza contributo iniziale L'articolo Vodafone offre a rate i Samsung Galaxy S9, Huawei Mate 20, Samsung Galaxy A9 (2018) e Nokia 7.1 proviene da TuttoAndroid.

Prima foto reale del Samsung Galaxy S10 : dettagli interessanti : Che la curiosità degli appassionati di tecnologia si sia grossomodo concentrata sulla serie dei Samsung Galaxy S10 ormai non è un segreto: dopo avervi parlato ieri delle possibili colorazioni dei vari modelli (standard, plus, lite e ceramic), stamattina vogliamo concentrarci su quella che pare essere la Prima foto dal vivo del dispositivo, scattata all'interno di una metropolitana. L'immagine non è inconfondibile, ma il device protagonista ...

Le patch di dicembre arrivano sui Samsung Galaxy Note 9 in Europa e sui Samsung Galaxy Note 8 in Italia : I Samsung Galaxy Note 9 e Galaxy Note 8 si aggiungono all'elenco di smartphone per i quali il produttore coreano ha rilasciato l'aggiornamento di sicurezza di dicembre L'articolo Le patch di dicembre arrivano sui Samsung Galaxy Note 9 in Europa e sui Samsung Galaxy Note 8 in Italia proviene da TuttoAndroid.

Il presunto Samsung Galaxy S10 in una foto dal vivo : Dal continente asiatico arriva una foto scattata su una metropolitana (e in condizioni difficili) che ci mostra quello che sembrerebbe essere un Samsung Galaxy S10 L'articolo Il presunto Samsung Galaxy S10 in una foto dal vivo proviene da TuttoAndroid.

Tante colorazioni Samsung Galaxy S10 - S10 Lite e Plus : le varie opzioni : Punterà forte sui colori la nuova linea dei Samsung Galaxy S10 (un po' come fatto dagli altri OEM, in modo particolare dalla concorrente Huawei, molto agguerrita su questo fronte). Sapevamo che per il prossimo anno il colosso di Seul avesse in mente di proporre nuance cromatiche che facessero spaziare con la fantasia, ed adesso arrivano nuove conferme in merito. A seconda delle varianti, ci saranno colorazioni differenti: il Samsung Galaxy ...

Samsung Galaxy Tab A (2016) si aggiorna ad Android 8.1 Oreo : Si stanno moltiplicando le segnalazioni di possessori del Samsung Galaxy Tab A che sostengono di avere ricevuto l'aggiornamento ad Android 8.1 Oreo L'articolo Samsung Galaxy Tab A (2016) si aggiorna ad Android 8.1 Oreo proviene da TuttoAndroid.

Ecco le possibili colorazioni dei Samsung Galaxy S10 - che dovrebbero avere la reverse wireless charging : Sono appena emerse nuove informazioni sulle colorazioni della serie Galaxy S10 di Samsung, S10 Lite sarà l'unico disponibile anche in giallo. L'articolo Ecco le possibili colorazioni dei Samsung Galaxy S10, che dovrebbero avere la reverse wireless charging proviene da TuttoAndroid.