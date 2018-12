Mourinho, un mito che non ha saputo rinnovarsi

ilnapolista

(Di martedì 18 dicembre 2018) Aggiornamento tattico Joséè al terzo esonero della sua carriera. Questo è il più doloroso, per un motivo molto semplice: rispetto alla fine della sua doppia avventura al Chelsea, il manager portoghese non può vantare un grande successo alla guida del Manchester United. Manca la Premier, manca la Champions. L’Europa League del 2017 è sicuramente un successo importante, ma ha una dimensione troppo ridotta rispetto alle premesse di un incastro suggestivo, potenzialmente epico, lo Special One sulla panchina che fu di Sir Alex Ferguson. Quindi, in uno dei ruoli più ambiti nel mondo del calcio.non ha compiuto la sua missione, al massimo ci è riuscito solo parzialmente. Il suo Manchester United non è mai stato una squadra davvero vincente, superato in questa corsa prima dal Chelsea di Conte e poi dal Manchester City di Guardiola. Al di là della qualità ...