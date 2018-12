Amianto | 460 t sequestrate sono rifiuti geotermici

meteoweb.eu

: 460 tonnellate di terre e rocce contaminate da #amianto oggi sequestrate dal #NOE dei @_Carabinieri_ di #Grosseto.… - SergioCosta_min : 460 tonnellate di terre e rocce contaminate da #amianto oggi sequestrate dal #NOE dei @_Carabinieri_ di #Grosseto.… - Stefano47510568 : RT @SergioCosta_min: 460 tonnellate di terre e rocce contaminate da #amianto oggi sequestrate dal #NOE dei @_Carabinieri_ di #Grosseto. I… - MichelePlatoni : RT @minambienteIT: #Amianto: @SergioCosta_min , bene sequestro 460 tonnellate di terre e rocce contaminate. -

(Di martedì 18 dicembre 2018) Si trova a Monterotondo Marittimo (Grosseto) il terreno utilizzato per lo stoccaggio delle 460 tonnellate di terre e rocce contaminate dadai Nas., provenienti dai residui della lavorazione di imprese legate allo sfruttamento dell’energia geotermica, erano stati stoccati da oltre un anno, non distante da un torrente, e con volumi di gran lunga superiori ai limiti massimi consentiti.Quattro persone, tra amministratori e tecnici delle due societa’ responsabili che operavano in provincia di Pisastate denunciate per deposito incontrollato dipericolosi.L'articolo: 460 tMeteo Web.