: Manovra,rinvio della Commissione Senato - NotizieIN : Manovra,rinvio della Commissione Senato - TelevideoRai101 : Manovra,rinvio della Commissione Senato - DiariPolitici : Di rinvio in rinvio, il Senato è paralizzato da M5s e Lega. La manovra? Ancora non c’è -

Sono state annullate poco fa le sedute di oggiBilancio del, impegnata da giorni sugli emendamenti alla. La prima seduta sarebbe dovuta iniziare stamattina. Altre sedute erano in calendario nel pomeriggio e per la sera. Ancora non si conoscono i motividecisione. Secondo ilre Pd,Misiani,laè stata rinviata a domani. Questa mattina i commissari avrebbero dovuto iniziare le votazioni delle proposte di modifica al testo che restano attesi in Aula alle 17 di domani.(Di lunedì 17 dicembre 2018)